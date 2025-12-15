Visszatért Orbán nagy szövetségese

Szerző: gondola, MTI

2025. december 15. 11:35

A szlovák származású Andrej Babis négy év után tér vissza a cseh kormányfői posztra.

Az új kormánykoalíciót az októberi képviselőházi választásokon győztes Elégedetlen Polgárok Akciója (ANO), a Szabadság és Közvetlen Demokrácia (SPD) mozgalom, valamint az Autósok pártja alkotja. Babisnak összesen négy miniszterelnök-helyettese lesz, arról, hogy melyikük lesz az első helyettes, a kormány hétfő délelőtti első ülésén hoznak döntést. Az ANO nyolc, az Autósok négy minisztériumot fog irányítani, míg az SPD három tárcát vezet. A külügyminiszter élére kinevezett Petr Macinka (Autósok) ideiglenesen a környezetvédelmi tárca irányítását is megkapta.

A kormányoldalnak a 200 tagú parlamenti alsóházban 108 képviselője van. A kormányprogramról január 13-án szavaz majd a parlamenti alsóház. Petr Pavel múlt kedden nevezte ki kormányfővé Andrej Babist, aki kinevezése után azonnal letette az alkotmány által előírt esküt.