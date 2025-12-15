Magyar áldozatai is vannak az ausztráliai mészárlásnak

Szerző: Gondola

2025. december 15. 10:35

Az ausztrál 9news szerint Pogány Marika a hanukai rendezvény első sorában ült, amikor halálos lövés érte. A 82 éves holokauszt-túlélő évtizedek óta önkénteskedett a Meals on Wheels szervezetnél, és még díjat is nyert a közösségének nyújtott szolgálatáért, miután több mint 12 000 kóser ételt szállított ki - olvasható a Neokohn.hu portálon.

A cikk szerint barátai a 9News-nak elmesélték, hogy Marika „csodálatos ember” volt, és „nagyon szerették”. A szlovákiai Komáromi Zsidó Hitközség megemlékezése szerint Marika mindvégig hű maradt magyar zsidó gyökereihez. Rendszeresen elkísérte barátnőjét a komáromi mártírmegemlékezésekre, ahol együtt idézték fel a holokausztban meggyilkolt szeretteik emlékét.

A cikk alapján a másik magyar származású áldozat a 78 éves Weitzen Tibor volt. A 9News szerint tegnap feleségével és unokáival együtt ment a rendezvényre, hogy megünnepelje hanuka első napját, és egy családtagját védve halt meg, aki szintén életét vesztette. Unokája a 9News-nak elmondta, hogy családját „összetörte” a halála. „Egyszerűen lesújtó. Őszintén szólva, nincsenek szavaim” – mondta az unoka. „Tegnap még kávéztunk vele a Bondi Junctionben, nem tudtam, hogy ez lesz vele az utolsó nap.”

Ki állt a terrortámadás mögött?

A Neokohn beszámolója kitér arra is, hogy az ausztrál hatóságok hétfőn további részleteket hoztak nyilvánosságra a Bondi Beach-i támadást elkövető terroristákról, akik mint kiderült, apa és fia voltak. Az ausztrál média a fegyvereseket Sajid és Naveed Akramként nevezte meg. Az 50 éves apa, akit a rendőrség lelőtt, 1998-ban érkezett Ausztráliába diákvízummal. 24 éves fia, aki kórházban van, már Ausztráliában született állampolgár.

Mint kiderült, az ausztrál hírszerző szolgálat hat évvel ezelőtt már nyomozást folytatott a Bondi Beach-i lövöldözés egyik terroristája ellen az Iszlám Államhoz való kapcsolatai miatt. Az Ausztrál Biztonsági Hírszerző Szervezet már 2019-ben vizsgálta a fiút az ABCközszolgálati műsorszolgáltató szerint, amely egy meg nem nevezett magas rangú tisztviselőre hivatkozott. Azt írták, hogy Naveed Akramról feltételezik, hogy szoros kapcsolatban áll egy Iszlám Állam taggal, akit 2019 júliusában tartóztattak le és ítéltek el Ausztráliában elkövetett terrorcselekmény előkészítése miatt.

A műsorszolgáltató szerint a terrorelhárítási nyomozók úgy vélik, hogy a két Bondi Beach-i terrorista hűséget fogadott az Iszlám Államnak. Magas rangú tisztviselők elmondták az ABC-nek, hogy két ISIS-zászlót találtak a fegyveresek autójában a strandon. Mike Burgess, az ASIO főigazgatója vasárnap újságíróknak elmondta, hogy az egyik fegyveres „ismert volt számunkra, de nem jelentett közvetlen fenyegetést”.