Orbán Viktor: Az EU nagyon veszélyes ösvényre lépett az orosz vagyon befagyasztásával

Szerző: Gondola

2025. december 17. 19:32

Orbán Viktor miniszterelnök szerint az Európai Unió rendkívül veszélyes irányba halad azzal, hogy megkerülte az egyhangúság elvét a befagyasztott orosz vagyonról szóló döntéseknél.

Brüsszeli nyilatkozatában hangsúlyozta: a korábban félévente egyhangú döntést igénylő határozatokat többségi eljárással hozták meg, ami szerinte nyílt jogsértés és „történelmi hiba”.

A kormányfő úgy véli, az uniós alapszerződés olyan cikkére hivatkoztak, amely nem alkalmazható erre a helyzetre, és ez az érvelés bíróság előtt sem lenne megvédhető. Figyelmeztetett arra is, hogy a konszenzus elhagyása – például az orosz vagyon vagy a közös hitelfelvétel ügyében – veszélyes precedenst teremthet, amely lehetővé teszi a tagállamok megkerülését.

Orbán Viktor hangsúlyozta: ha az EU az orosz befagyasztott vagyont Ukrajna finanszírozására használná fel, az szerinte nyílt hadüzenettel érne fel, mivel egy háborúban álló fél vagyonának átadása a másik félnek a konfliktusba való közvetlen belépést jelentené.

A miniszterelnök ezért az eddigi uniós, háborút támogató stratégia feladását és békepolitikára való áttérést sürgetett, amelynek kulcsát az Egyesült Államok elnökének békeerőfeszítéseihez való csatlakozásban látja.