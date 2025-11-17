Orbán Viktor megtörte a csendet

Szerző: gondola

2025. november 17. 09:43

Megtörte a csendet Orbán Viktor a vasárnapi Magyarország–Írország mérkőzéssel kapcsolatban. Mint ismeretes, a miniszterelnök minden válogatott mérkőzés után azonnal posztban szokta elmondani véleményét a játékről és az eredményről. Orbán Viktor vasárnap is aktív volt a sorsdöntő meccs előtt, több bejegyzésben is jelezte, nagyon várja a délutáni összecsapást.

Ehhez képest az utolsó másodpercben elveszített írek elleni 90 perc után mégsem jelentkezett újabb poszttal a közösségi média oldalán. Egész hétfő reggelig.

„Egy nehéz hétfő. Ködös, novemberi idő, keserű kávé, és egy álommal kevesebb. Erre ébredtünk ma” – kezdte hétfő reggeli bejegyzését Orbán Viktor, feltehetően a válogatott vasárnap délutáni kudarcára utalva. „De hiába fáj az ember szíve, hiába érzi igazságtalannak a sorsát, önsajnálatból nem lehet megélni. Meló van” – írta a miniszterelnök. Orbán Viktor posztjában arra is kitért, hogy hétfőn 10 órától Nagy Elekkel, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnökével tart sajtótájékoztatót. „A magyar kisvállalkozóknak ma garantáltan jó napja lesz” – tette hozzá.