Labdarúgó NB I - Zakó Zalában - lecsúszhat a Fradi
A ZTE hazai pályán 0-1-ről fordítva 3-1-re nyert szombaton a 28. perctől emberhátrányban játszó Ferencváros ellen a labdarúgó Fizz Liga 22. fordulójában.
A címvédő és éllovas fővárosi csapat ezzel elvesztette idegenbeli veretlenségét, ráadásul vasárnap vissza is csúszhat a második helyre, mert a vele azonos ponttal álló Győri ETO akkor fogadja a Kisvárdát.
A Zalaegerszeg a hetedikről az ötödik helyre lépett előre.
Fizz Liga, 22. forduló:
Zalaegerszegi TE FC-Ferencvárosi TC 3-1 (0-1)
ZTE Aréna, v.: Káprály
gólszerzők: Calderón (64.), Skribek (88., 11-esből), Daniel Lima (98.), illetve Ötvös (13.)
sárga lap: Amato (74.), Várkonyi (76.), illetve Nagy B. (95.)
piros lap: Cissé (28.)
ZTE FC:
Gundel-Takács – Csonka (Ferreira, a szünetben), Peraza, Várkonyi, Calderón – Kiss B. (Akpe, 95.), Szendrei, Amato, Skribek (Lopez, 92.) – Joao Victor, Maxsuell Alegria (Daniel Lima, 61.)
FERENCVÁROSI TC:
Gróf - Cissé, Raemaekers, Gomez - Osváth, Abu Fani (Zachariassen, 68.), Ötvös, Kanikovszki (Romao, 83.), Nagy B. - Gruber (Szalai, 30.), Kovacevic (Yusuf, 68.)
Ferencvárosi labdajáratással indult a mérkőzés.
A 12. percig kellett várni az első helyzetre, ekkor Kovacevic fordulásból lőtt veszélyesen, a léc alá tartó labdát Gundel-Takács a kapu fölé tenyerelte.
Az ebből következő szögletből viszont összejött az FTC-vezetés, a jobbról érkező labdát Csonka megcsúsztatta, Ötvös pedig kissé balról a jobb alsó sarokba passzolt.
A fővárosi csapat irányította a játékot,
a ZTE keveset birtokolta a labdát és alig jutott el ellenfele kapujáig.
A félidő fele után azonban emberhátrányba került a Ferencváros, mert a labdáért harcoló
Cissé beletaposott Szendrei bokájába.
Előbb sárgra lapot kapott a vendégek védője, majd VAR-vizsgálat után Káprály Mihály leküldte őt a pályáról.
Közben Gróf jobb térdét ápolták, miközben Robbie Keane reagált a kiállításra és Szalait küldte be Gruber helyére.
A zalaiak valamelyest feljebb tudtak menni, többször percekig a vendégek térfelén tartották a labdát, de a kapuhoz nem tudtak igazán közel kerülni, míg a túloldalon Szalai egy szöglet után a kapufára fejelt a ráadásban.
A szünet után egy gyors kontrából hamar a kapuba talált a ZTE, de les miatt nem volt érvényes a gól.
Később viszont sikerült egyenlítenie az egyre aktívabbá váló hazai csapatnak: a 64. percben Kiss szépen fordult be jobbról, a 16-os vonalától a hosszúba akart tekerni,
a látványosan vetődő Gróf Calderón elé ütötte a labdát,
a spanyol támadó pedig öt méterről nem hibázott.
A hajrában lüktető volt a játék, mindkét oldalon akadtak helyzetek, aztán jött egy büntető.
Az egy perccel korábban pályára lépő Júlio Romao kezére pattant a 16-oson belül a felperdülő labda, a játékvezető a 11-es pontra mutatott, majd az ítéletét a VAR-ellenőrzés megerősítette. Skribek magabiztosan lőtte be a labdát, amikor pedig az FTC mindent egy lapra feltéve támadott,
a ZTE egy kontrából Daniel Lima révén újabb gólt szerzett.
A zalai csapat októberben a Groupama Arénában is nyerni tudott, akkor 2-1 lett a végeredmény.