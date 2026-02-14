Labdarúgó NB I - Zakó Zalában - lecsúszhat a Fradi

Szerző: mti

2026. február 14. 19:26

A ZTE hazai pályán 0-1-ről fordítva 3-1-re nyert szombaton a 28. perctől emberhátrányban játszó Ferencváros ellen a labdarúgó Fizz Liga 22. fordulójában.

A címvédő és éllovas fővárosi csapat ezzel elvesztette idegenbeli veretlenségét, ráadásul vasárnap vissza is csúszhat a második helyre, mert a vele azonos ponttal álló Győri ETO akkor fogadja a Kisvárdát.

A Zalaegerszeg a hetedikről az ötödik helyre lépett előre.

Fizz Liga, 22. forduló:

Zalaegerszegi TE FC-Ferencvárosi TC 3-1 (0-1)

ZTE Aréna, v.: Káprály

gólszerzők: Calderón (64.), Skribek (88., 11-esből), Daniel Lima (98.), illetve Ötvös (13.)

sárga lap: Amato (74.), Várkonyi (76.), illetve Nagy B. (95.)

piros lap: Cissé (28.)

ZTE FC:

Gundel-Takács – Csonka (Ferreira, a szünetben), Peraza, Várkonyi, Calderón – Kiss B. (Akpe, 95.), Szendrei, Amato, Skribek (Lopez, 92.) – Joao Victor, Maxsuell Alegria (Daniel Lima, 61.)

FERENCVÁROSI TC:

Gróf - Cissé, Raemaekers, Gomez - Osváth, Abu Fani (Zachariassen, 68.), Ötvös, Kanikovszki (Romao, 83.), Nagy B. - Gruber (Szalai, 30.), Kovacevic (Yusuf, 68.)

Ferencvárosi labdajáratással indult a mérkőzés.

A 12. percig kellett várni az első helyzetre, ekkor Kovacevic fordulásból lőtt veszélyesen, a léc alá tartó labdát Gundel-Takács a kapu fölé tenyerelte.

Az ebből következő szögletből viszont összejött az FTC-vezetés, a jobbról érkező labdát Csonka megcsúsztatta, Ötvös pedig kissé balról a jobb alsó sarokba passzolt.

A fővárosi csapat irányította a játékot,

a ZTE keveset birtokolta a labdát és alig jutott el ellenfele kapujáig.

A félidő fele után azonban emberhátrányba került a Ferencváros, mert a labdáért harcoló

Cissé beletaposott Szendrei bokájába.

Előbb sárgra lapot kapott a vendégek védője, majd VAR-vizsgálat után Káprály Mihály leküldte őt a pályáról.

Közben Gróf jobb térdét ápolták, miközben Robbie Keane reagált a kiállításra és Szalait küldte be Gruber helyére.

A zalaiak valamelyest feljebb tudtak menni, többször percekig a vendégek térfelén tartották a labdát, de a kapuhoz nem tudtak igazán közel kerülni, míg a túloldalon Szalai egy szöglet után a kapufára fejelt a ráadásban.

A szünet után egy gyors kontrából hamar a kapuba talált a ZTE, de les miatt nem volt érvényes a gól.

Később viszont sikerült egyenlítenie az egyre aktívabbá váló hazai csapatnak: a 64. percben Kiss szépen fordult be jobbról, a 16-os vonalától a hosszúba akart tekerni,

a látványosan vetődő Gróf Calderón elé ütötte a labdát,

a spanyol támadó pedig öt méterről nem hibázott.

A hajrában lüktető volt a játék, mindkét oldalon akadtak helyzetek, aztán jött egy büntető.

Az egy perccel korábban pályára lépő Júlio Romao kezére pattant a 16-oson belül a felperdülő labda, a játékvezető a 11-es pontra mutatott, majd az ítéletét a VAR-ellenőrzés megerősítette. Skribek magabiztosan lőtte be a labdát, amikor pedig az FTC mindent egy lapra feltéve támadott,

a ZTE egy kontrából Daniel Lima révén újabb gólt szerzett.

A zalai csapat októberben a Groupama Arénában is nyerni tudott, akkor 2-1 lett a végeredmény.