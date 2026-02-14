Ukrán Peti hülyének nézi a magyar embereket

Szerző: Békés János

2026. február 14. 14:06

Nomen est omen? A Tisza folyó ugyebár Ukrajnából ered. A tiszafa az egyik legmérgezőbb honos növényünk. A magköpeny kivételével a növény minden része keserű és mérgező. Még az elhervadt vagy szárított levelek is mérgezőek. Tünetei: támolygás, izomremegés, görcsök, ájulás, nehéz légzés és végül a szívelégtelenség. A halál gyors, ezért sokszor nem minden tünet figyelhető meg.

Azt már régóta tudjuk, hogy Magyar Péter brüsszeli „tartótisztje”, vagy polkorrektül fogalmazva fő patrónusa (és donorja) egy Manfred Weber nevű emberke, aki ugye azt nyilatkozta, hogy az általa vezetett Európai Néppárt képviselőcsoportja számára Ukrajna támogatása „elsődleges ügy”, és ezt a pártcsalád minden tagjától maximálisan elvárja. Mármost a Tisza történetesen a Néppárt tagja.

Ennek ellenére Magyar Péterék állítják, hogy ők nem a brüsszeli és a vele összefonódott ukrán érdekeket szolgálják. Hülyének nézik az embereket – elsősorban persze a magyarokat. Hogy is nyilatkozott Tseber Roland Ivanovics, a lebukott ukrán kém Magyar Péterről? Hogy ő a „testvére”.

Kik is fejlesztették a Tisza mobilos applikációját, amiről több százezer támogató adatai szivárogtak ki? Egy – vélhetően szintén az ukrán titkosszolgálatokhoz kapcsolódó – ukrán informatikai cég.

Mi is lett a – szabályosságát tekintve erősen vitatott – tiszás konzultáció, a Nemzet Hangja végeredménye (ami persze véletlenül sem a Nemzeti Konzultáció koppintása)? A tiszások közel 60%-a támogatja Ukrajna gyorsított EU-tagságát – ami amellett, hogy élből tönkretenné a magyar mezőgazdaságot és fejlesztési forrásokat vonna el, jelentős belbiztonsági és háborús kockázatokkal is járna.

Most azonban úgy tűnik, hogy (nem-)Magyar Péterék még egy valamire való orgiát sem tudnak megszervezni az ukránok nélkül – tudják, abból a fajtából, ahol „kábítószer kinézetű anyag” van az asztalon, de a visszafogott életviteléről ismert pártelnök (vö. Ötker-botrány) ebből egy grammot sem fogyasztott, miközben volt barátnője elcsábította (The Man). A fentiek után talán nem meglepő, hogy Magyar Péter történetesen épp egy ukrán tulajdonban lévő budai luxusszórakozóhelyen, a Lock klubban tartotta meg „privát Tisza-partiját”. A klub korábban a hírhedt Vizoviczki László maffiavezér tulajdonában volt, akit 2020-ban több bűncselekmény miatt jogerősen börtönbüntetésre ítéltek, később a hely az ukrán milliárdos Uszikov család tulajdonába került. A család egyik ismert tagja, a Turek néven emlegetett Uszikov Alex jelenleg is börtönben ül illegális fegyverarzenál (!) birtoklása miatt, illetve szervezett bűnözéssel összefüggésben. Az ő nevéhez kötődnek továbbá a szlovák alvilágban rendezett véres leszámolások is. Magyar Péter tehát, akinek állítása szerint semmi köze az ukránokhoz (sem), egy ilyen klubban követte el politikai karrierje legnagyobb (akár végzetes) hibáját.

Kell még valamit mondanom, Ildikó?