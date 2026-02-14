Béremelést kap idén a spanyol király

Szerző: mti

2026. február 14. 11:04

Több mint négyezer eurós (1,5 millió forint) béremelést kap idén VI. Fülöp spanyol király, összhangban a köztisztviselők és közalkalmazottak számára jóváhagyott 1,5 százalékos béremeléssel - számolt be a spanyol sajtó pénteken a királyi ház honlapján megjelent beszámolóról.

Az uralkodó éves fizetése ezzel 290 ezer euróra (114 millió forint) növekszik,

míg felesége, Letícia királyné 160 ezer eurót (63 millió forint), édesanyja, Zsófia királyné 131 ezer eurót (51 millió forint) fog keresni intézményi feladataik ellátásáért.

A királyi családból ők hárman kapnak fizetést az udvarnak járó több mint 8,4 millió eurós (3,3 milliárd forint) állami költségvetési keretből, amelynek összege változatlan 2021 óta, és amelynek elosztásáért az alkotmány értelmében az uralkodó felelős.

Az intézmény költségvetésének legnagyobb részét, ebben az évben összesen 3,8 millió eurót (1,5 milliárd forint), a személyi költségek teszik ki, ennek aránya 22 százalékkal csökkent a múlt évihez viszonyítva a személyzeti bónuszokra vonatkozó belső szabályozás változásai, valamint különböző költségek átcsoportosítása miatt.

A személyi kiadások valójában azonban nagyobbak ennél, mert például

a Királyi Gárda vagy bizonyos biztonsági szolgáltatások a védelmi tárca, illetve a belügyminisztérium költségvetésében szerepelnek.

A királyi ház büdzséjében a tavalyihoz képest 21,8 százalékkal emelték az árukra és szolgáltatásokra szánt keretet, ide tartoznak egyebek mellett a protokoll- és reprezentációs költségek, a szociális kiadások és a beruházások is. Ez utóbbi több mint kétszerese a tavalyi összegnek, mintegy 696 ezer euró (274 millió forint).

A szakszervezetek és a spanyol kormány között múlt év végén létrejött bérmegállapodás értelmében 2028-ig fokozatosan 11 százalékos béremelést hajtanak végre a közszférában.