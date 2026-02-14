Orbán Viktor: Ha a "Tisza-Brüsszel-nagytőke koalíció" kormányra kerül, ki fogja zsebelni a magyar családokat

Szerző: MTI/Gondola

2026. február 14. 14:54

Ha hagyjuk, hogy a "Tisza-Brüsszel-nagytőke koalíció" kormányra kerüljön, ki fogják zsebelni a magyar családokat - jelentette ki a miniszterelnök szombaton Budapesten.

Orbán Viktor évértékelőjében azt mondta, Magyarországon az olajbiznisz, a bankárvilág és a brüsszeli elit készül kormányt alakítani. A kormányfő kijelentette azt is: amíg nemzeti kormány van, nem küldünk fegyvert, nem vihetik el a pénzünket, és nem vihetik el a fiataljainkat Ukrajnába.

A Várkert Bazárban tartott huszonhetedik évértékelő beszédében Orbán Viktor arról is beszélt, a 2026-os év a győzelem éve lesz: a győzelem éve a családoknak, a jobboldalnak, a Fidesznek és a győzelem éve Magyarországnak.

A miniszterelnök szólt a szuverén külpolitika fontosságáról, amelynek elmondása szerint a nemzeti függetlenség az előfeltétele. Vigyázni kell rá, mint a szemünk fényére - hangsúlyozta.

Kiemelte: az Egyesült Államok előző elnöke nemcsak támogatta az orosz-ukrán háborút, de Magyarország kivételével "belepréselte" abba az összes európai államot, ám Donald Trump tavaly januári hivatalba lépése után az Egyesült Államok kilépett a konfliktusból, miközben Európa benneragadt abban.

A történtekről úgy nyilatkozott: jó lecke ez azoknak, akik állandóan igazodni akarnak egy nagyobb hatalomhoz és nem bíznak a szuverén külpolitikában.

A veszély nagy. Brüsszel naponta próbálkozik, és a Tisza Párt már be is jelentette, hogy ők beviszik Magyarországot a közös európai külpolitikába

- hangsúlyozta.

Orbán Viktor azt mondta, tavalyi beszédében azt vállalta, hogy Donald Trump visszatérése után a magyarok újra a történelem főutcáján járnak majd, ellenfeleik pedig "sáros, külvárosi mellékutcákban fognak bóklászni". Így is lett - tette hozzá.

Értékelése szerint ha ez így megy tovább, ez az évszázad Európa megaláztatásának évszázada lesz. A világban ugyanis új ipari forradalom kezdődött, és ebben a kontinens nem tud részt venni. A gőzgépek feltalálása óta először Európa nem formálója, hanem elszenvedője lesz a világméretű gazdasági átalakulásnak - folytatta. Ennek okaként a magas energiaárakat és a fojtogató túlszabályozást jelölte meg, ami a kormányfő közlése szerint megöli a gazdaságot.

Orbán Viktor ugyanakkor azt mondta, a magyaroknak még van esélyük. Kifejtette, 2025-ben tárgyalt és megállapodott az amerikai, az orosz és a török elnökkel, hogy Magyarország továbbra is olcsón veheti az olajat és a gázt.

"Lesz olaj és lesz gáz! Épül Paks, lesz elég energiánk a gazdasági fejlődéshez és az adatalapú gazdasághoz. Közben a többiek a magyar rezsiárak négy-ötszörösét fizetik"

- fogalmazott, hozzátéve, kinek mit intézett a kormánya.

Orbán Viktor azt mondta, tavalyi beszédében vállalta azt is, hogy "zúzós rock and roll következik a magyar belpolitikában", ugyanis az Egyesült Államok új elnöke fellázadt "a liberálisok globális méretű üzleti, média- és politikai hálózata" ellen. Ezzel javultak a magyar kormány esélyei, "mi is hétmérföldeseket léphetünk és kiszoríthatjuk Magyarországról a szuverenitásunkat korlátozó idegen befolyást az ügynökeivel együtt" - tette hozzá.

Úgy folytatta, ez volt a terv, de csak félmunkát végeztek, mert a brüsszeli elnyomó gépezet még működik Magyarországon, "ezt majd április után fogjuk eltakarítani". "Álcivil szervezetek, megvásárolt újságírók, bírák, politikusok, algoritmusok, bürokraták, guruló eurómilliók. Itt, Magyarországon ma ezt jelenti Brüsszel" - fogalmazott.

Felidézte az Egyesült Államok kongresszusi jelentését, amely a kormányfő közlése szerint azt tartalmazta: az Európai Bizottság nyomást gyakorolt a közösségi médiaplatformokra, hogy cenzúrázzák a tartalmakat a szlovák, a holland, a francia, a moldovai, a román és az ír választások előtt, valamint a 2024. júniusi európai parlamenti választások előtt. De a bizottság ugyancsak "gyorsreagálású rendszereket aktivált" a francia, a moldovai, a román és a német választások előtt.

Hozzátette, ezt nem Oroszország, hanem Amerika mondja. "Becsüljük meg az amerikaiak barátságát, mert ők leplezik le a brüsszeli cenzúrát, beavatkozást és manipulációkat. Itt az igazság Amerikából. Ez az igazi Amerika hangja!" - összegzett.

A miniszterelnök az elért gazdasági eredményekről szólva kijelentette: "amit vállaltunk, azt megcsináltuk, és ez így lesz a következő négy évben is".

Orbán Viktor kiemelte:

vállalták, hogy áttörést érnek el az adózásban. Meghirdették a gyerekek után járó adókedvezmény megduplázását, vállalták és megcsinálták a csed és a gyed teljes jövedelemadó-mentességét, valamint a fegyvereseknek szánt hathavi fegyverpénz kifizetését.

Azt is mondta: 15 éve építik a családalapú Magyarországot, és mivel a családokat "mifelénk az édesanyák tartják össze", őket kell megerősíteni.

Hangsúlyozta: Magyarországnak csak akkor van jövője, ha az édesanyák anyagi biztonságban érezhetik magukat gyermekeikkel. Ma félmillió, a következő három évben már egymillió magyar édesanya válik adómentessé élethossziglan.

Hozzátette: ha 2010-ben nem vezették volna be a mai családtámogatási rendszert, ma 200 ezerrel kevesebb gyermek lenne Magyarországon. "Van-e ennél nagyobb öröm és büszkeség?" - kérdezte.

Úgy folytatta:

vállalták az infláció megfékezését is, és januárban 2 százalék volt az infláció. Élelmiszerárstop, árfigyelő-rendszer, kötelező akciózás - "mind megcsináltuk, de még nem értünk a végére". Az ugyanis nincs jól, hogy a magyar gazdától 60 forintért vásárolják fel a krumplit, és 300 forintért látjuk viszont a plázában. Lesz itt még dolga a nemzeti kormánynak április után is

- jegyezte meg.