Orosz vezérkari főnök: minden frontszakaszon támad az orosz hadsereg

2026. február 15. 13:04

Minden frontszakaszon előrenyomul az orosz hadsereg a "különleges hadművelet" övezetében, február első felében 12 települést vont ellenőrzése alá és több mint 200 négyzetkilométernyi területet foglalt el - jelentette ki Valerij Geraszimov, az orosz fegyveres erők vezérkari főnöke, amikor vasárnap szemlét tartott az Ukrajnában harcoló Központ csapatcsoportosításnál.

Geraszimov szerint az orosz erők a donyecki régióban

"megtisztítják" Hrisine települést, harcokat vívnak Novopavlivka, Novopidgorne, Novji Donbasz és Bilicke birtoklásáért,

valamint sikeresen folytatják a támadást Kosztyantinivka és a Dobropillja irányába.

"Az ukrán fegyveres erők jelentős veszteségeket szenvednek, amelyeket nem tudnak pótolni" - hangoztatta Geraszimov.

Rámutatott, hogy

az ukrán fél ilyen körülmények között a tétet újabb drónegységek felállítására tette fel,

ám, mint mondta, az orosz hadsereg kétszer több drónt vet be, mint az ukrán fegyveres erők.

A hadseregtábornok szerint a Kelet csapatcsoportosítás előrenyomul a Zaporizzsja megye keleti részén, ahová az ukrán hadvezetés más területekről csoportosított át rohamosztagokat, de az orosz hadsereg visszaver minden támadást, az ukrán fél pedig nagy veszteségeket szenved. A Dél csapatcsoportosítás Szlovjanszk irányába nyomul előre, és befejezi Riznikivka "felszabadítását". Mint mondta, Liman irányában Drobiseve és Jarova "megtisztítása" zajlik.

A vezérkari főnök beszámolója értelmében az Észak és a Nyugat csapatcsoportosítás folytatja a "biztonsági zóna" kiterjesztését a Szumi és Harkiv megyében, és elfoglalta Popivkát, Szidorivkát és Csuhunivkát. Közölte, hogy

folytatódik az Oszkil folyó keleti partján körülzárt ukrán erők maradványainak felszámolása.

A tábornok elmondta, hogy a Dnyeper csapatcsoportosítás elfoglalta Magdalinovka, Primorszke és Zapaszne települést és tovább nyomul Zaporizzsja felé.

A helyi hatóságok az orosz ellenőrzés alá került ukrajnai területek és orosz régiók településeiről is jelentettek vasárnap ukrán tüzérségi és dróntámadást. Az egész éjjel támadott Krasznodari területen a legnagyobb károk a Fekete-tenger partján fekvő Volna településen keletkeztek, ahol megrongálódott egy kőolajtermék-tároló tartály, egy raktár és olajterminál. Szocsiban is károk keletkeztek, a régióban két civil megsebesült.

A luhanszki régióban lévő Centralnij települést szombaton ért dróncsapásban 19 civil sebesült meg, hárman közülük súlyosan.

Szombatra virradóra virradóra két villanyszerelő életét vesztette és további öt civil megsebesült a Belgorod energiahálózatát ért ismételt ukrán rakétacsapás következtében. A 330 ezres városban több helyen szünetel a fűtés és a vízellátás, és áramszünetek is vannak. Az infrastruktúra oly mértékben megrongálódott, hogy a központi fűtéssel ellátott házakban a fűtési szezon végéig, vagyis tavasz közepéig, nem lesz meleg víz.

