Rendőrség: biztonságos a Balaton jege, a szabályok betartásával

Szerző: Gondola

2026. január 22. 11:06

rendőrség tájékoztatása szerint a Balaton szinte teljes partszakaszán elérte vagy meghaladta a jégvastagság a biztonságos szintet: a déli parton 13–19 cm, az északi parton 10–15 cm vastag a jég a part mentén. A legtöbb településnél a part közelében biztonságosan lehet a jégre menni, de minden esetben ajánlott az aktuális helyi információkat az önkormányzatoktól beszerezni.

Ugyanakkor felhívták a figyelmet arra, hogy a Balaton jege nem egyenletes és nem állandó: nyílt vízfelületek, rianások, repedések és elvékonyodások több helyen előfordulnak, ezért a parttól távoli jégfelület továbbra is veszélyes.

A jégen tartózkodás alapvető szabályai közé tartozik, hogy csak nappal, jó látási viszonyok mellett, saját felelősségre szabad a jégre lépni, legfeljebb 50–100 méterre a parttól, lehetőleg társakkal, jármű nélkül, feltöltött mobiltelefonnal. A jég minimálisan biztonságos vastagsága 10 cm, jó minőségű, „acélos” szerkezettel.

A következő napok hideg időjárása várhatóan tovább erősíti a jégréteget. Szervezett jégen tartózkodás esetén a Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság egyedi jégvizsgálatokkal segít. Éjszaka, rossz látási viszonyok között, kikötőkben és járművel tilos a jégen tartózkodni.

A szabályok betartását fokozottan ellenőrzik: a szabályszegők figyelmeztetésre, helyszíni bírságra (akár 90 ezer forintig), illetve szabálysértési eljárásban akár 200 ezer forintos büntetésre is számíthatnak. Veszélyhelyzet esetén a 112-es vagy a 1817-es segélyhívó szám hívható.