„#StopÖnkény” – Csütörtökön a demokráciáért tüntet a Fidesz

Szerző: Index, mandiner.hu, Gondola

2026. július 6. 13:36

Mindezt Gulyás Gergely, a Fidesz frakcióvezetője az Országgyűlés hétfői ülése előtt tartott sajtótájékoztatón jelentette be.

Gulyás Gergely élesen bírálta az Alaptörvény 17. módosítását, és tüntetést jelentett be a Sándor-palota elé a javaslat ellen – írja az Index. A Fidesz frakcióvezetője és Rétvári Bence, a KDNP képviselője az Országgyűlés hétfői ülése előtt tartott sajtótájékoztatón ismertették álláspontjukat a tervezett alkotmánymódosításról. Gulyás Gergely szerint: Az előterjesztést botrányosnak tartjuk.

Ez a tizedik parlamenti ciklus a rendszerváltoztatás óta, hatszor volt a kormánynak kétharmados felhatalmazása, soha senki ilyen módon nem élt vissza az alkotmányozó többséggel.

Ennek része a köztársasági elnök megalázása, az intézmény megalázása.

” A frakcióvezető úgy véli, a javaslat több ponton is korlátozná a választójogot, valamint az Alkotmánybíróság működését is átalakítaná. Kifogásolta továbbá, hogy a tervezet a termőfölddel kapcsolatos kétharmados szabályokat is egyszerű többséghez kötné, ugyanakkor elismerte, hogy az alkotmánybírósági hatáskörök helyreállítását támogathatónak tartják. Gulyás bejelentette azt is, hogy a Fidesz frakciója tovább tárgyalja az alkotmánymódosítást és annak következményeit, majd közölte: „A frakció hosszan tárgyalt, tovább is tárgyal az alkotmánymódosításról és az erre adandó válaszokról.