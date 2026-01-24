Szent István-napi kenyérverseny - a XV. alkalommal!

Szerző:

2026. január 24. 08:06

A Magyar Pékszövetség tizenötödik alkalommal hirdette meg a Szent István-napi kenyérversenyt a sütőipari vállalkozók részére három kategóriában - közölte a szervező az MTI-vel pénteken.

A kenyérverseny célja, hogy

folyamatos fejlődésben tartsa a sütőipart,

így a hagyományosak mellett a fogyasztói igényeknek megfelelő új, egészséges alapanyagokat felvonultató kenyérfajtákkal is gazdagodjon a választék - olvasható a Magyar Pékszövetség által pénteken az MTI-hez eljuttatott összegzésben.

Tájékoztatásuk szerint a kétfordulós megmérettetésre

három kategóriában lehet nevezni.

A verseny győztesei a szakmai elismerés mellett pénzdíjban is részesülnek: a "2026-os év Szent István-napi kenyere" ötszázezer forint, az "Innovatív kenyér" kategória első helyezettje háromszázezer forint díjazásban részesül, míg a

"Leveles sétáló sütemény"

kategória győztesét kétszázezer forinttal díjazzák.

A termékekkel szemben támasztott elvárásokról, előírásokról és az elbírálás szempontjairól, valamint a nevezés módjáról a www.pekszövetseg.hu weboldalon lehet informálódni.

A nevezési határidő február 16. - olvasható az összegzésben.