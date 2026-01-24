Szent István-napi kenyérverseny - a XV. alkalommal!
A Magyar Pékszövetség tizenötödik alkalommal hirdette meg a Szent István-napi kenyérversenyt a sütőipari vállalkozók részére három kategóriában - közölte a szervező az MTI-vel pénteken.
A kenyérverseny célja, hogy
folyamatos fejlődésben tartsa a sütőipart,
így a hagyományosak mellett a fogyasztói igényeknek megfelelő új, egészséges alapanyagokat felvonultató kenyérfajtákkal is gazdagodjon a választék - olvasható a Magyar Pékszövetség által pénteken az MTI-hez eljuttatott összegzésben.
Tájékoztatásuk szerint a kétfordulós megmérettetésre
három kategóriában lehet nevezni.
A verseny győztesei a szakmai elismerés mellett pénzdíjban is részesülnek: a "2026-os év Szent István-napi kenyere" ötszázezer forint, az "Innovatív kenyér" kategória első helyezettje háromszázezer forint díjazásban részesül, míg a
"Leveles sétáló sütemény"
kategória győztesét kétszázezer forinttal díjazzák.
A termékekkel szemben támasztott elvárásokról, előírásokról és az elbírálás szempontjairól, valamint a nevezés módjáról a www.pekszövetseg.hu weboldalon lehet informálódni.
A nevezési határidő február 16. - olvasható az összegzésben.