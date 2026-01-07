Szijjártó Péter: A nyugat-európai katonai jelenlét Ukrajnában közvetlen háborús veszélyt jelent

Szerző: Gondola

2026. január 7. 17:36

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerint a magyar kormány elutasítja az Európai Unió legújabb, Ukrajnával kapcsolatos döntését, mert az szerinte a közvetlen katonai összecsapás kockázatát növeli Oroszországgal.

Ismertette: a „Hajlandók Koalíciója” párizsi találkozóján olyan határozat született, amely nyugat-európai katonai jelenlét kiépítését irányozza elő Ukrajnában, ez pedig közvetlen háborús veszélyt jelent.

A miniszter úgy fogalmazott, hogy a jelenlegi brüsszeli politika Oroszországgal szembeni háború felé sodorja Európát, amit rendkívül veszélyesnek tart. Hangsúlyozta: a magyar kormány feladata, hogy megvédje az országot és a magyar családokat ettől a konfliktustól, amit szerinte csak egy szuverén nemzeti kormány képes biztosítani.

Szijjártó Péter bírálta egy esetleges „brüsszeli bábkormány” gondolatát is, amely szerinte végrehajtaná az uniós akaratot és belesodorná Magyarországot a háborúba. Zárásként megerősítette: Magyarország továbbra is a béketárgyalásokat és az amerikai–orosz egyeztetéseket támogatja, miközben határozottan elutasítja Brüsszel újabb „háborús döntését”.