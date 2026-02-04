Szijjártó Péter: a brüsszeli migrációs politika tragédiákhoz vezet

Szerző: Gondola

Szijjártó Péter külügyminiszter szerint a brüsszeli migrációs politika tragédiákhoz vezet, amit a legutóbbi görögországi hajóbaleset is alátámaszt. Brüsszel évek óta illegális bevándorlásra ösztönöz, ami Nyugat-Európában súlyos következményekkel jár, miközben az embercsempész-hálózatokat is erősíti.

A külügyminiszter hangsúlyozta, hogy Magyarország szembement ezzel a politikával: kerítést épített, megakadályozta a kötelező betelepítési kvótákat, és így továbbra is migránsmentes marad. Figyelmeztetett arra is, hogy Brüsszel nyomást gyakorol Magyarországra a befogadás érdekében.

Szijjártó bírálta a Tisza Pártot, amely támogatja az európai uniós migrációs politikát, és kormányzásuk esetén Magyarország veszélybe kerülne. Végül megerősítette: