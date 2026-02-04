Szijjártó Péter: a brüsszeli migrációs politika tragédiákhoz vezet
Szerző: Gondola
2026. február 4. 18:35
Szijjártó Péter külügyminiszter szerint a brüsszeli migrációs politika tragédiákhoz vezet, amit a legutóbbi görögországi hajóbaleset is alátámaszt. Brüsszel évek óta illegális bevándorlásra ösztönöz, ami Nyugat-Európában súlyos következményekkel jár, miközben az embercsempész-hálózatokat is erősíti.
A külügyminiszter hangsúlyozta, hogy Magyarország szembement ezzel a politikával: kerítést épített, megakadályozta a kötelező betelepítési kvótákat, és így továbbra is migránsmentes marad. Figyelmeztetett arra is, hogy Brüsszel nyomást gyakorol Magyarországra a befogadás érdekében.
Szijjártó bírálta a Tisza Pártot, amely támogatja az európai uniós migrációs politikát, és kormányzásuk esetén Magyarország veszélybe kerülne. Végül megerősítette:
amíg a jelenlegi kormány van hatalmon, az ország nem fogad be migránsokat.