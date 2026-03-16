Semjén Zsolt: Amíg ez a kormány van, a külhoni magyarság szempontjai szentek és sérthetetlenek

Szerző: MTI/Gondola

2026. március 16. 21:04

Valójában az anyaországi magyarok tartoznak köszönettel az erdélyi magyaroknak, mert példát mutatnak nekik nemzethűségből és megmaradni akarásból, és amíg ez a kormány van, a külhoni magyarság szempontjai szentek és sérthetetlenek – hangoztatta Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes hétfőn Székelyudvarhelyen, a Baczkamadarasi Kis Gergely Református Kollégium magyar állami támogatással felépült épületének avatóünnepségén.

Semjén Zsolt kereszténydemokrata politikus hálaadó istentiszteleten vett részt a székelyföldi város református templomában. Ünnepi beszédében kijelentette:

a székelyudvarhelyi református iskola a magyar megmaradás őrhelye, iránytűje és szimbóluma.

Az egyházi iskolákban a test és a szellem mellett a lélek is jelen van, az evangélium többletével – mondta.

A tételmondat: a magyar állam értelme és célja, hogy minden magyar ember életminősége javuljon, és a magyar nemzet fennmaradjon, de utóbbi csak akkor lehetséges, ha minden egyes nemzetrésze is fennmarad

- jelentette ki.

A magyar államnak természetes kötelessége a nemzetpolitikai támogatási rendszer biztosítása a nemzet megmaradása érdekében, tehát ez „nem kegyből, hanem jogból van" – tette hozzá.

A hálaadó istentiszteleten Kolumbán Vilmos József, az Erdélyi Református Egyházkerület püspöke hirdette az igét. Emlékeztetett: a református egyház ötszáz éves történetében folyamatos az igehirdetés és az oktatás, és ezek kiegészítik egymást. A református egyház „iskolaegyház", nagy kollégiumai és kis vidéki iskolái is vannak, és Székelyudvarhelyt is iskolavárosként ismerik – mondta a püspök. Azokban az iskolákban, ahol az egyházak jelen vannak, "emberré formálnak", az a cél, hogy becsületes, közösségüket szerető embereket neveljenek - tette hozzá.

Kató Béla emeritus püspök köszöntőbeszédében felidézte, hogy az épület átadása a katolikus diákotthon beomlása után bevezetett hatósági szigor miatt késett. „Úgy felavatni egy iskolát, hogy ott vannak benne a gyermekek, igazán nagyszerű dolog" – mondta.

Közölte: az intézmény az áldozathozatal által jöhetett létre, a helyi közösség minden száz évben felhúzott egy újabb épületet iskolájához. A mostanihoz a várostól kapták a telket, azzal a kikötéssel, hogy az egykori tornakertbe tornaterem is épüljön. Közölte: a diákotthonnál folytatják a munkát.

A kollégium évszázados történetét ismertette annak igazgatója, Sipos István. Elmondta: az új épület a magyar állam és az egyházkerület támogatásával valósul meg. „A kezdetek helye", miután az elemi osztályok kaptak benne helyet.

Szakács-Paál István polgármester szerint Székelyudvarhely büszkén viseli az iskolaváros nevet. „Egy város igazi ereje az iskolákban van" – mondta, hozzátéve, hogy minden iskolai fejlesztés fontos a város számára. Aláhúzta: a nemzetek ereje az iskolákban, templomokban és a családokban mérhető, és köszönetet mondott a magyar kormánynak és az egyházkerületnek az oktatás „új fellegváráért".

Bíró Barna Botond, Hargita megye önkormányzatának elnöke arról beszélt, hogy az oktatás minősége meghatározza a közösség jövőjét, ezért az oktatási infrastruktúra fejlesztése kiemelt jelentőségű. Ez a magyar kormány támogatása révén nagy lendületet kapott, az erdélyi magyar közösség érdeke pedig, hogy ehhez Bukarest és Budapest segítségét is igénybe vegye.

A hálaadó istentiszteletet a diákok ünnepi műsora zárta, majd az ünneplő közösség átvonult a kollégium új épületéhez, ahol szalagvágás és épületbejárás következett.

Az új iskolaépületet az Erdélyi Református Egyházkerület megrendelésére a magyar kormány finanszírozásával kezdték el építeni 2021-ben. A letisztult külsejű, korszerűen felszerelt épület hasznos felülete több mint 3000 négyzetméter. A tíz tanterem az elemi osztályoknak ad helyet, de az épületben három óvodai csoportnak is van hely. Emellett tornaterem, öltöző és zuhanyzó, tanári szoba, fejlesztő és logopédiai kabinet, orvosi rendelő, konyha és tálaló is van benne modern felszereléssel, és egy műfűvel borított sportpálya is tartozik hozzá.