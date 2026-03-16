Bayer Zsolt a Békemeneten: Riasztó állapotban van a világ

Szerző: Gerzsenyi Krisztián
2026. március 16. 19:24
Mit üzen a mai Békemenet? Bayer Zsoltot kérdeztük, aki arról beszélt, miért tartja riasztónak a világ jelenlegi állapotát, és miért különösen fontos ma a béke üzenete.

A beszélgetésben szó esik a háború veszélyéről, a XX. század tanulságáról a magyarok számára, az összetartozás erejéről, valamint arról is, milyen érzés, amikor több százezer ember gyűlik össze egy közös ügy mellett.

Riporter: Gerzsenyi-Raczkó Tímea

Címkék:

Podcast

