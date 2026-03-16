Akcióban a "szeretetpárt" szélsőségesei
Szerző: Gondola
2026. március 16. 17:04
A Békement útvonalán sértetlenek maradtak az ellenfél pártok plakátjai. Az Tisza-menet útvonalán megrongálták a Fidesz-KDNP politikusait ábrázoló plakátokat.
Különbség a két politikai erő lelkülete között. Míg a Békemenet résztvevői nem bántották az ellenfél pártok kampányanyagait, az önmagát szeretetpártként reklámozó Tisza támogatói bőszen rongálták a Fidesz-KDNP képviselőjelöltek plakátját a Nemzeti meneten.
A dühkitörés csak a plakát ellen irányult. Ezúttal?
A féktelen harag infantilis megmutatkozása.
Letépni, porba taszítani az ellenfelet - a Rákosi-korszak hangulatát hozza a "szeretetpárt"...
Kerékbe törni - a középkor sötétségét borítja a világ legszebb fővárosára a "felvilágosult" progresszió.
Nemcsak földre lökni, meg is taposni! Mindezt a "szeretet" jegyében...
Főkép: Akcióban a szélsőség. Fotó: Gondola
Címkék: