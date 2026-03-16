Akcióban a "szeretetpárt" szélsőségesei

Szerző: Gondola

2026. március 16. 17:04

A Békement útvonalán sértetlenek maradtak az ellenfél pártok plakátjai. Az Tisza-menet útvonalán megrongálták a Fidesz-KDNP politikusait ábrázoló plakátokat.

Különbség a két politikai erő lelkülete között. Míg a Békemenet résztvevői nem bántották az ellenfél pártok kampányanyagait, az önmagát szeretetpártként reklámozó Tisza támogatói bőszen rongálták a Fidesz-KDNP képviselőjelöltek plakátját a Nemzeti meneten.

A dühkitörés csak a plakát ellen irányult. Ezúttal?

A féktelen harag infantilis megmutatkozása.

Letépni, porba taszítani az ellenfelet - a Rákosi-korszak hangulatát hozza a "szeretetpárt"...

Kerékbe törni - a középkor sötétségét borítja a világ legszebb fővárosára a "felvilágosult" progresszió.

Nemcsak földre lökni, meg is taposni! Mindezt a "szeretet" jegyében...

Főkép: Akcióban a szélsőség. Fotó: Gondola