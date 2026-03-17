Szijjártó Péter: Mi Brüsszelben is harcolni fogunk az energiaellátásunk biztonságáért és a rezsicsökkentésért

Szerző: Gondola

2026. március 17. 05:08

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Brüsszelben arról beszélt, hogy az Európai Bizottság ideológiai okokból szeretné kiszorítani az olcsó orosz kőolajat Európából, ami Magyarország energiaellátását és az alacsony rezsiköltségeket veszélyeztetné.

A miniszter szerint az erről szóló uniós javaslatot szándékosan a magyar parlamenti választások után, április 15-én terjeszthetik elő.

A brüsszeli egyeztetésen – amelyen a horvát és a szlovák energiaügyi miniszter, valamint az EU energiaügyi biztosa is részt vett – Szijjártó szerint nem az ellátásbiztonságról folyt érdemi párbeszéd, hanem ultimátumot próbáltak adni Magyarországnak az orosz olajról való leválás ügyében. A miniszter úgy fogalmazott, hogy Brüsszelt szerinte nem érdekli, ha ez növelné a magyar családok rezsiköltségeit.

A magyar álláspont szerint az orosz olaj kiesése esetén Magyarország gyakorlatilag egyetlen útvonalra, a horvátországi Adria-vezetékre szorulna, ami kiszolgáltatott helyzetet és monopolhelyzetet teremtene.

Szijjártó hangsúlyozta, hogy a vezeték kapacitása jelenleg messze nem elegendő Magyarország és Szlovákia teljes ellátására: évente mintegy 14–15 millió tonna olajra lenne szükség, miközben a vezetéken eddig legfeljebb 2,2 millió tonnát szállítottak.

A miniszter azt is kifogásolta, hogy a horvát fél nem vállalta a MOL által javasolt részletes tesztelést, amely szerinte pontosan megmutathatná a vezeték tényleges kapacitását. A találkozó Szijjártó beszámolója szerint feszült hangulatban ért véget.

A magyar kormány álláspontja az, hogy továbbra is meg kívánja őrizni a több irányból érkező olajszállítás lehetőségét, és nem fogad el olyan döntést, amely veszélyeztetné az ország energiaellátását, vagy jelentősen növelné a lakossági rezsiköltségeket.