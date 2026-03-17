Bajnokok Ligája: Hetven euró a legolcsóbb jegy a budapesti döntőre

Szerző: Gondola

2026. március 17. 08:36

A UEFA Bajnokok Ligája döntő budapesti fináléjára a legolcsóbb jegy 70 euró (kb. 27 400 Ft), míg a legdrágább belépő 950 euróba kerül. A mérkőzést a Puskás Aréna rendezi május 30-án.

Összesen mintegy 61 400 jegyet osztanak ki, ebből 39 ezret értékesítenek a szurkolóknak. A két döntős csapat egyenként 17 200 jegyet kap, így viszonylag kevés belépő jut a semleges érdeklődőknek. A jegyeket sorsolás útján lehet megszerezni, egy személy legfeljebb kettőt vásárolhat.

Az árkategóriák a 70 eurós legolcsóbb jegytől a 180 és 650 eurós szinteken át a 950 eurós prémium belépőkig terjednek. Más európai kupadöntők – például az Európa-liga vagy a Konferencia Liga fináléja – ennél jóval olcsóbb jegyárakkal érhetők el.