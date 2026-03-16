Folytatódik a Hamenei-saga: új hírek érkeztek Irán legfelsőbb vezetőjéről

Szerző: Gondola

2026. március 16. 18:04

Irán új legfelsőbb vezetőjét a háború kezdete óta senki nem látta, aki megbízhatóan be tudna számolni állapotáról. Szárnyra kaptak a különböző találgatások, háborús dezinformáció.

„ lefejezték ” ellenfelei, a radikális iszlám köztársaság mégis az ellenállást választotta, Donald Trump amerikai elnök nagy meglepetésére. Egy korábbi cikkünkben mi is beszámoltunk róla, hogy igencsak bizonytalan hírek keringenek Modzstaba Hamenei, Irán új legfelsőbb vezetőjének állapotáról, aki a február 28-i amerikai–izraeli támadásban megsebesült. A csapás során életét vesztette apja, Ali Hamenei, Irán korábbi legfőbb vezetője, valamint legközelebbi családtagjai (édesanyja, felesége, gyermeke) és a legfontosabb katonai parancsnok is. Iránt gyakorlatilaglefejezték

brit sajtó szerint Modzstaba Hamenei súlyos sérüléseket szenvedett: egyes értesülések alapján az egyik lábát amputálni kellett, és belső sérülései is vannak, sőt egyes források szerint kómában lehet. Az amerikai védelmi miniszter és Donald Trump is utalt arra, hogy súlyos, akár csonkolásos sérüléseket szenvedett, Trump pedig azt sem zárta ki, hogy akár meg is halhatott.

Közben a k uvaiti Aljárida lap arról írt , hogy Hameneit titokban Moszkvába szállíthatták egy orosz katonai repülőgéppel, ahol egy különleges kórházban kezelik. A beszámoló szerint Vlagyimir Putyin ajánlotta fel a kezelés lehetőségét az iráni elnöknek.

Az iráni diplomácia részben megerősítette a sérülésekről szóló híreket: Irán ciprusi nagykövete szerint az új vezető valóban megsebesült a támadásban, több testrészén is. A nyugati hírszerzés úgy véli, Hameneit szándékosan tartják távol a nyilvánosságtól, nehogy újabb amerikai vagy izraeli támadás célpontja legyen. Ennek ellenére március 12-én egy felolvasott televíziós üzenetben „ megszólalt ” , amelyben megerősítette a Hormuzi-szoros lezárását, az amerikai katonai bázisok kivonását követelte a térségből, és nemzeti egységre szólított fel.

Az Egyesült Államok közben fokozta a nyomást Iránra: a külügyminisztérium 10 millió dolláros jutalmat ajánlott fel információkért az Iráni Forradalmi Gárda több vezetőjéről, köztük Modzstaba Hameneiről is. A fentiek alapján továbbra is nagy a bizonytalanság az új iráni vezető állapotát és a hatalmi helyzet stabilitását illetően, nehéz elválasztani a hiteles értesüléseket a háborús propagandától, dezinformációtól.