Horváth László: a Fidesz-KDNP nem fogja engedni, hogy a Kutyapárt és a Tisza Párt legalizálja a kábítószert

Szerző: Gondola

2026. március 17. 07:07

Horváth László, a kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos kijelentette, hogy a kormányzó Fidesz-KDNP nem fogja engedni a kábítószer-liberalizációt Magyarországon.

Nyilatkozata arra reagált, hogy Nagy Dávid, a Magyar Kétfarkú Kutya Párt listavezetője egy interjúban arról beszélt: pártja legalizálná a marihuána fogyasztását és termesztését.

Horváth László hangsúlyozta, hogy a Kutyapárt álláspontja összhangban van a Tisza Párt politikájával és annak vezetőjével, Magyar Péterrel. Szerinte a Tisza Párt programjában kevés szó esik a kábítószer elleni fellépésről, és hiányoznak belőle a jelenlegi kormány által alkalmazott szigorú intézkedések.

A kormánybiztos hangsúlyozta, hogy amíg a jelenlegi kormány van hatalmon, addig Magyarországon továbbra is zéró tolerancia, szigorú törvények és határozott rendőrségi fellépés marad a kábítószerrel kapcsolatos bűncselekményekkel szemben.