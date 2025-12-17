Szijjártó Péter: Történelmi megállapodás amerikai cseppfolyósított földgáz (LNG) szállításáról

Szerző: Gondola

2025. december 17. 08:05

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter bejelentette, hogy az MVM ötéves megállapodást kötött az amerikai Chevronnal, amelynek értelmében évente 400 millió köbméter, összesen kétmilliárd köbméter cseppfolyósított földgáz (LNG) érkezik Magyarországra. Ez az első alkalom, hogy amerikai LNG a magyar energiaellátás részévé válik.

A megállapodást mérföldkőnek nevezte az amerikai–magyar energiaügyi együttműködésben, amely Donald Trump hivatalba lépése óta új, kedvező szakaszba lépett.

A miniszter hangsúlyozta, hogy Magyarország érdeke az energiaforrások és szállítási útvonalak diverzifikálása, mert ez biztosítja az ellátás biztonságát, az alacsony energiaárakat és a rezsicsökkentés fenntarthatóságát. Ezzel szemben bírálta Brüsszelt, amely szerinte bizonyos energiaforrások és útvonalak elvágására törekszik, ezzel veszélyeztetve az ellátásbiztonságot és áremelkedést okozva.

Szijjártó Péter kitért a nukleáris együttműködésre is, hangsúlyozva, hogy a nukleáris energia hosszú távon kulcsszerepet játszik Magyarország energiaellátásában.

Ennek részeként meghosszabbítják a paksi atomerőmű üzemidejét, új blokkokat építenek, amerikai (Westinghouse) nukleáris fűtőelemeket vonnak be 2028–2029-től, megállapodtak a használt fűtőelemek biztonságos tárolásáról, valamint amerikai technológiai támogatással kis moduláris atomerőművek építéséről is.

A miniszter szerint az amerikai–magyar energiaügyi együttműködés a „józan észre” épül, és kiemelte Donald Trump döntését, amellyel Magyarország mentességet kapott az orosz energiahordozókat érintő amerikai szankciók alól. Összegzésében úgy fogalmazott: míg Washington hozzájárul Magyarország energiaellátásának biztonságához, addig Brüsszel azt folyamatosan aláássa.