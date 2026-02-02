Meddig marad Szoboszlai a Liverpoolnál?

Szerző: hirado.hu, Gondola

2026. február 2. 18:01

Szoboszlai Dominik a Liverpool Echónak adott hétvégi interjújában egyértelművé tette, hogy szeretné meghosszabbítani szerződését a Liverpoolnál, ugyanakkor azt mondta: a tárgyalások jelenlegi szakaszában nem rajta múlnak a dolgok. A 25 esztendős játékos két hete már említette, hogy zajlanak az egyeztetések, most pedig megerősítette a korábbi híreket.

„Őszintén szólva egyelőre nincs változás. Innentől ez nem az én kezemben van. Így működik. Nincs előrelépés, de ha jön egy megfelelő ajánlat, meglátjuk, mi kerekedik belőle. A pályán végzem a dolgomat, a többit majd a jövő eldönti. Remélem, a végén mindenki boldog lesz” – mondta Szoboszlai Dominik az Index szerint, majd röviden kifejtette, ha csak rajta múlna, ő hogyan döntene.

„Hogy szeretek-e itt lenni? Persze. Szeretem a várost, a klubot, szeretek ezekkel a srácokkal játszani, imádom az Anfieldet és a szurkolókat. Majd meglátjuk, mit hoz a jövő. Rajtam nem múlik, én szívesen maradnék” – tette hozzá Szoboszlai, akit az elmúlt hetekben elsősorban a Real Madriddal hozták összefüggésbe a nemzetközi sajtóban.