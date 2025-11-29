Tovább tart a menekülés a Zelenszkij-rezsimből

Szerző: MTI, Gondola

2025. november 29. 10:07

Reménytelennek látják Zelenszkij politikáját, ezért elhagyták hazájukat. Az ukrán-magyar határszakaszon 5227 ember lépett be Magyarországra pénteken - tájékoztatta az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) szombaton az MTI-t.

A beléptetettek közül a rendőrség 14 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, amely 30 napig érvényes. Nekik ez idő alatt kell felkeresniük az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság tartózkodási helyük szerint illetékes hivatalát a végleges okmányok beszerzéséért - áll a közleményben.