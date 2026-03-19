Békemenet vs. Nemzeti menet

Szerző: Pók Katalin

2026. március 19. 11:53

A sátánt mondják Isten majmának, mert mindenben utánozza a világ teremtőjét. Itthon is ennek vagyunk tanúi, mert Magyar Péter mióta fellépett Orbán Viktor ellenlábasaként, mindenben utánozza a főnököt.

Számtalan esetben tanúi lehettünk már, hogy minden rendezvényét kis névváltoztatással, leutánozza. Így volt ez most is,

a Békemenet gyenge utánzata lett a Nemzeti menet. A nemzeti kormány majmolása, magyarkodás nemzeti zászlókkal, magyar mentében, Orbán kifejezéseivel megspékelve.

Volt azonban egy lényeges különbség, ami nagy választóvonal a két kínálat között, a Tisza rendezvényen végigfutó hatalmas ukrán zászló. A két tér különbsége is szembeötlő volt, a Kossuth tér jóval nagyobb, mint a Hősök tere. Egy szellemes megjegyzés szerint, kis ember kis tér, nagy ember nagy tér. Valóban ez volt a legnagyobb különbség.

Egy hölgy mondta a debreceni DPK gyűlésen: Orbán Viktor világpolitikai tényező, minden nagyhatalom barátja, akkor miért válasszunk egy senkit?

Orbán Viktor a szabadságról beszélt, ami csak szeretetből szökhet szárba, a gyűlölet és a düh nem kormányozhat. Béke, szabadság és egyetértés legyen. Brüsszel és a „budapesti labancok” akarnak nekünk 12 pontot írni, de mi ennek ellentmondunk. Brüsszel 12 pontja el akarja venni a nemzeti és keresztény Alkotmányunkat, de nem adjuk. Szivárványos zászlóra akarja cserélni a nemzetit, de ezt sem adjuk. Azt nem tette hozzá, de mindenki tudta az itt lévők közül, hogy a budapesti labancok, azaz Magyar Péter és társai, Brüsszellel kötöttek szövetséget. Egy esetleges győzelmük esetén, Brüsszel 12 pontját teljesítenék és nem a nemzetit.

Ezután beszélt a miniszterelnök szabadság harcainkról, 48, Rákóczi, 56 vesztes csatáiról, amit elveszítettünk ugyan, de még mindig itt vagyunk. Ellenben azok, akik ránk támadtak, már nem léteznek. Sem az Oszmán Birodalom, sem az Osztrák Monarchia, sem a Szovjetunió, de a magyarság él a hazában és ma is a szabadságáért küzd. Itt is leszünk, 1000 éves állam vagyunk, nem tudnak ránk ijeszteni. Utalva Ukrajnára, azt mondta „adjátok ide az olajunkat”.

Aztán ecsetelte a közel-keleti háborút, ahol az Izrael-muszlim háború bekerült Európába a migrációval. Mi azonban nem engedtük be, így lettünk Európa legbiztonságosabb országa. Az állandósult veszélyből elegünk van. Nem tért ki arra, hogy a kormányra törekvő Magyar Péter viszont beengedné a migránsokat, Brüsszellel kötött szövetsége miatt, nem is tehetne mást. Így ettől a veszélytől is csak a regnáló kormány tudná megvédeni hazánkat - de ezt is tudja minden jelenlévő Fidesz támogató ember, nyilván ezért is voltak a Békemeneten és nem a Nemzeti meneten.

Brüsszel átállt a hadigazdálkodásra, háborúzni akar. Brüsszeli katonákat akarnak Ukrajnába indítani, mi ezt nem akarjuk. A mi fiaink nem fognak Ukrajnáért meghalni, Magyarországért fognak élni. Nehéz és fontos döntés ez, sorsot választunk magunknak és az utánunk következőknek.

Válaszút előtt állunk. Brüsszel el akarja venni a pénzünket is, hogy onnan Ukrajnába küldje. Még hitel felvételére is köteleznének bennünket, hogy unokáink is fizessék az ukrajnai háborút. Nem hagyjuk kizsebelni magunkat. Ezért több szavazó kell, mint legutóbb, történelmi győzelem, de történelmi felelősség is lesz - mondta a miniszterelnök.

Eközben Magyar Péter és társai ukrán lobogóval pózoltak, ahol a szónok azt skandálta, hogy „Elutasítjuk a háborút és erőszakot!”. Ez nyilvánvaló ellentmondás és a hazugság része. A Tisza pártiak is megosztottak ugyanis Ukrajna kérdésében, ezért hogy azokat is, akik ellenzik, kiszolgálja, szemérmetlenül hazudik. Magyar Péter szenvtelen gépi hangján végig 48-as verset szavalt, amit időnként hergeléssel váltott fel. Ő is a szabadságról papolt, közben azt skandálták: „ruszkik haza”.

Ez része annak a hazugságnak, hogy az Orbán kormány orosz ügynököket hozott, hogy befolyásolják a választást.

Megosztással vádolta a kormányt, és jött a szokásos bizonyíték nélküli lopás, korrupció vádaskodás, miközben ő vádolja a kormányt megosztással és hergeléssel. Ez is Isten majmának tulajdonsága, hogy megfordítja az igazságot, azzal vádol, amit ő követ el.

Ez egyben bolsevista tempó is, beletartozott istentelen fegyvertárukba. Az orosz ügynökök kapcsán még azt a jelző felsorolást is használta, hogy „hazugság, megtévesztés, hergelés”, ami saját beszédének és propagandájuknak a jellemzői.

Ezután következett az ígérgetés, elsőként hogy hazahozzuk az uniós támogatást. Arról azonban nem beszélt, hogy milyen áron? Mit kell ezért tenni? Egyértelmű a válasz, be kell engedni a gendert, a migránsokat, és az ukrajnai háborút. Ígért még Szép kártyát, 200 000 ft-osat, 100 000 ft-os iskolai támogatást, nyugdíjak rendezését, az egészségügy fejlesztésének baloldali programját és bevallotta a vagyonadót.

Aztán jött a fenyegetés, mint a bolsevik időkben, a 20 év bűneinek büntetése, a jobboldali újságírók (szerinte a hergelők) felelősségre vonása. A miniszterelnök mandátumának 2 ciklusra csökkentése.

És végül a nevetségesen teátrális eskütétel, a megosztottság megszüntetésének ígéretével, az ország meggyógyítása. „Isten engem úgy segéljen!”- ál-keresztény befejezéssel.

Kiderült ő akarja megmenteni az országot. Hogy mitől, az nem derült ki. A befejezés megint az Orbán beszédekből ellopott „A haza minden előtt!” volt.

Isten majma helyett, válasszuk az igazit!

A Békemenet igazi szeretet közösségé vált március 15-én, a mosoly, boldogság, az egy közös célért való küzdelem, az Isten, haza, család szellemisége hatotta át az embereket. A Nemzeti menet próbálta ezt leutánozni, hiszen ezek az emberek is szeretet közösséghez szeretnének tartozni. Sajnáljuk őket, és kívánjuk, hogy hulljon le a hályog a szemükről.

„Ismét szólt hozzájuk Jézus, és azt mondta: Én vagyok a világ világossága; aki engem követ, sosem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága.” (Jn8,12)