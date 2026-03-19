Süli János: a béke kulcskérdése a Paksi Atomerőmű bővítésének

Szerző: Gondola

2026. március 19. 14:35

Süli János KDNP-s országgyűlési képviselő Dunaújvárosban: a béke kulcskérdése a Paksi Atomerőmű bővítésének.

Süli János, a KDNP országgyűlési képviselője és a Dunaújvárosi Egyetem kuratóriumának elnöke Orbán Viktor miniszterelnök országjárásának dunaújvárosi állomáson tartott beszédében hangsúlyozta, hogy a béke kulcskérdése a Paksi Atomerőmű bővítésének. Kiemelte, hogy a háborút követő szankciók akadályozzák a beruházás haladását, és amennyiben béke lesz, ezek az intézkedések megszűnnek, ami létfontosságú egy ilyen nagyszabású építkezésnél.

Süli beszélt továbbá a Dunaújvárosi Egyetem fejlődéséről is: a modellváltás óta a hallgatói létszám megduplázódott, jelenleg négyezer fő, és az oktatói, valamint a kiszolgáló személyzet bére folyamatosan nőtt, ami szerinte bizonyítja, hogy a fenntartóváltás helyes döntés volt, még Brüsszel kritikái ellenére is.

A Paksi Atomerőmű céljait illetően hangsúlyozta, hogy az erőmű olcsó villamos energiát biztosít a lakosságnak és az iparnak, ami elősegíti a versenyképességet és a fiatalok számára versenyképes béreket teremt.

Paks II engedélyezése 2022 augusztusára megtörtént, és 2026 februárjában, a szankciók ellenére, az első betonöntéssel hivatalosan is megkezdődött az építkezés. Süli reményét fejezte ki, hogy a béke mielőbb helyreáll, mivel ez döntő fontosságú a projekt zavartalan előrehaladásához.