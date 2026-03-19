Soltész Miklós Nyíregyházán: az elmúlt tíz évben 2210 egyházi célú épület jött létre a kormány és az egyházak együttműködésében

Szerző: Gondola

2026. március 19. 13:47

Soltész Miklós államtitkár a Carlo Acutis Lelkigyakorlatos Ház alapkőletételén: az elmúlt tíz évben Magyarországon összesen 2210 egyházi célú épület jött létre a kormány és az egyházak együttműködésében.

Soltész Miklós államtitkár bejelentette, hogy az elmúlt tíz évben Magyarországon összesen 2210 egyházi célú épület jött létre a kormány és az egyházak együttműködésében. Ezek közé plébániák, lelkészségek, lelkigyakorlatos házak és közösségi terek tartoznak, amelyek közül 340 teljesen új építésű. Kiemelte, hogy ezek az intézmények nemcsak vallási, hanem közösségépítő szerepet is betöltenek, és hozzájárulnak az egyének, a közösségek, sőt a nemzet és a kereszténység megerősítéséhez.

Az esemény apropója egy új ifjúsági közösségi tér alapkőletételi ünnepsége volt Nyékládháza városában. Az épülő létesítmény lelkigyakorlatos központként fog működni, és a fiatalok lelki fejlődését szolgálja majd.

Az intézményt a fiatalon elhunyt és szentté avatott Carlo Acutis nevét viseli majd. Soltész Miklós példaképként állította őt a fiatalok elé, kiemelve, hogy Acutis már rövid élete során is aktív missziós tevékenységet folytatott, és saját családjára is nagy hatással volt. Hangsúlyozta, hogy szükség van a mai világban is fiatal szentekre, akik példát mutatnak.

Tállai András országgyűlési képviselő beszédében kiemelte, hogy a beruházás elsősorban a fiatalokról és a jövőről szól, és azt jelzi, hogy a településnek és a magyar közösségnek van jövője. A fejlesztést a város hosszú távú fejlődése szempontjából is fontosnak nevezte.

A város független polgármestere, Tóth Balázs arról beszélt, hogy személyesen is megismerhette Carlo Acutis életútját, és örömét fejezte ki, hogy Nyékládháza adhat otthont a központnak. Úgy vélte, ez lehetőséget teremt arra, hogy a helyiek megismerjék a fiatal szent értékrendjét.

Az alapkő megáldását Michael Wallace Banach végezte, és az eseményen részt vett Ternyák Csaba is, ami tovább emelte az esemény egyházi jelentőségét.