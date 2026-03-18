A labancok ma is köztünk élnek - A március 15-i eseményeket "föntről figyelve" indult el a Magasles podcast
Elindult a Gondola.hu Magasles podcast műsora, amelyben a Kossuth Rádió korábbi főszerkesztője, Molnár Pál vendégeivel egy különleges nézőpontból – „föntről figyelve” – vizsgálja a jelen politikai és társadalmi folyamatait, történelmi párhuzamok mentén.
Az első epizódban Molnár Pál vendége Bánó Attila, Európa-érmes újságíró, publicista és történelmi ismeretterjesztő szerző. A beszélgetés középpontjában a március 15-i események, a Békemenet és Orbán Viktor ünnepi beszéde állnak, amelyek mentén a műsor átfogó képet ad a jelenlegi politikai folyamatokról.
Kiemelt témaként jelenik meg Magyar Péter és a Tisza Párt, amelyet a beszélgetés az SZDSZ egykori politikai szerepével állít párhuzamba. A műsorban megjelenő gondolat, hogy a „kuruc-labanc” ellentét nem csupán történelmi emlék: „a labancok ma is köztünk élnek”. Ez az értelmezési keret a jelen politikai folyamataira – így a Tisza Párt jelenségére is – kiterjed.
Az első adásban szó esik többek között:
- a „magasles” mint gondolkodási és értelmezési keret jelentéséről
- a miniszterelnök március 15-i ünnepi beszédének gondolatairól
- Orbán Viktor és Antall József politikai örökségének összevetéséről
- a Békemenet társadalmi jelentőségéről
- Magyar Péter és a Tisza Párt szerepéről, párhuzamokról az SZDSZ politikájával
- történelmi párhuzamokról 1848-tól napjainkig, a „kuruc-labanc” ellentét mai értelmezéséről
- az Európai Unió és az ukrajnai háború, geopolitikai konfliktusok kérdéséről magyar szemszögből
- valamint a belső megosztottság és a politikai közbeszéd kihívásairól
A műsor célja, hogy távolabbról rátekintve, mégis a részletekre fókuszálva segítsen eligazodni korunk összetett kérdéseiben.
Magasles – föntről figyelünk.
Új epizódok kéthetente.