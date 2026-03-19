Folytatódik a Kárpát-medencei Lovas Program, nagy siker

Szerző: Gondola

2026. március 19. 18:34

Nacsa Lőrinc, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára bejelentette, hogy idén is meghirdetik a Kárpát-medencei Lovas Programot, amely március 23-án indul. A program célja, hogy a Kárpát-medencei magyar közösségek – erdélyi, felvidéki, kárpátaljai, vajdasági, horvátországi és szlovéniai – pályázhassanak lovas események, lovaszarándoklatok és hagyományőrző programok támogatására.

Nacsa hangsúlyozta, hogy a pályázatoknak minőségi, előremutató, közösséget erősítő célokat kell szolgálniuk, és hogy a sportteljesítmények, díjak és közösségi események erősítik a magyar nemzet egészét.

A kereszténydemokrata politikus felidézte a ló történelmi és kulturális jelentőségét a magyar nép életében: a ló mindig társ, barát, munkaeszköz és a túlélés záloga volt. Kiemelte, hogy a magyar lovashagyomány több mint kétezer éves, és ma is él a lovasportokban, a hagyományőrzésben és a lovas turizmusban.

Példaként említette a Hargita megyei lovasközösségek összefogását, amelyek a gyermekek számára is lehetőséget biztosítanak, hogy lovagolhassanak szülőföldjükön és megismerjék a természetközeli élményt.

Az ünnepi Lovasgálán, amelyet Gyergyóremetén szerveztek a helyi önkormányzat, a megyei tanács és a Remetei Lovasklub közreműködésével, több tucat sportolót díjaztak, elismerve munkájukat, áldozatukat és közösségépítő tevékenységüket. A rendezvény nemcsak a múlt előtti tisztelgés volt, hanem üzenet a jövőnek: a lovas hagyomány él, és továbbra is a közösségek életének szerves része.