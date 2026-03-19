Orbán Viktor: Brüsszel Ukrajna oldalán áll, az olajblokádot nekünk kell megtörnünk

Szerző: MTI/Gondola

2026. március 19. 16:09

Orbán Viktor szerint Brüsszel Ukrajnát támogatja az olajvitában, ezért Magyarországnak kell megoldania a blokádot, amíg nem érkezik meg a hazai ellátás.

Az ukrán olajblokád problémáját a magyaroknak kell megoldaniuk, Brüsszel az ukránok oldalán áll - jelentette ki a miniszterelnök csütörtökön Brüsszelben, az Európai Tanács ülése előtt újságíróknak.

Orbán Viktor kérdésre válaszolva azt mondta, nem remél semmit a brüsszeliektől, "az ukrán olajblokád problémáját nekünk, magyaroknak kell megoldani, Brüsszel valójában összejátszik az ukránokkal, az ukránok oldalán áll (...).

Akármit is mond, az egy színjáték, amit látunk". Megerősítette, soha nem fog semmilyen, Ukrajnát érintő döntést támogatni addig, amíg a magyarok nem kapják meg az olajukat.

"Szeretnénk megkapni az olajat, ami a miénk, és amit jelenleg az ukránok visszatartanak. Nem fogok támogatni semmiféle döntést, ami Ukrajna javát szolgálná, mindaddig, amíg a magyarok nem kapják meg az olajat, ami az övék"

- fogalmazott.

A patthelyzet feloldásával kapcsolatos kérdésre válaszolva, Orbán Viktor azt mondta: "nem spekulálunk, mert ha megjött az olaj, akkor megoldódik a helyzet".

Közölte: előrelépést nem lát az ügyben.

A kormányfő kérdésre válaszolva kitért arra is: a Tisza Párt képviselői "itt szoktak ülni ukrán mezben" az Európai Parlamentben; az, hogy ők ukránpártiak, minden magyar számára nyilvánvaló.

"A Tisza Párt ukránpárti. Ők ukrán mezben vannak, nem mi adtuk rájuk. Tehát az, hogy ők ukránpártiak, ukrán mezt hordanak otthon vagy nyilvánosan ukrán zászlót lengetnek, az szerintem minden magyar számára nyilvánvaló"

- fogalmazott.

Az energiaárakkal kapcsolatban közölte, a csütörtöki tanácskozás arról is szól, hogy olaj-, illetve világgazdasági válság fenyeget, ami legsúlyosabban Európát érintheti.

"Ma azt kell megvitatnunk, hogy ezt hogyan védjük ki" - fogalmazott Orbán Viktor, majd közölte: Magyarországnak megvannak a saját nemzeti eszközei, de - mint hangsúlyozta - európai megoldásra is szükség van.

Arra vonatkozóan feltett kérdésre, hogy a német külügyminiszter súlyos következményekkel fenyegette meg Magyarországot az Ukrajnának szánt hitel visszatartása miatt, Orbán Viktor azt mondta: volt már ilyen, rosszul jöttek ki belőle a németek, ne csinálják.

A miniszterelnöki vitára vonatkozóan Orbán Viktor kijelentette: csak szuverén emberekkel vitatkozik.