Semjén Zsolt: Én az Európai Uniónak vagyok a híve, de nem vagyok híve az Európai Egyesült Államoknak

Szerző: Gerzsenyi Krisztián

2026. március 19. 09:37

Az én politikai hitvallásom és ideám az az Európai Unió, amit három elkötelezett kereszténydemokrata hozott létre: Adenauer, Schumann és De Gasperi - mondta a miniszterelnök-helyettes a Hiller István volt oktatási és kulturális miniszterrel folytatott vitán.

„Meg kell mondanom, hogy van, amiben integrációpárti vagyok, és van, amiben nem vagyok integrációpárti. Az én politikai hitvallásom és ideám az az Európai Unió, amit három elkötelezett kereszténydemokrata hozott létre, Adenauer, Schuman és De Gasperi.

Ezt az Európai Uniót két fundamentumra építették. A zsidó-keresztény civilizációra és az európai nemzetek sokszínűségére.

Tehát az, hogy az Európai Unió legyen egy gazdasági szövetség, az Magyarország számára létfontosságú. Egy kicsi, exportorientált gazdaság vagyunk. A 400 vagy 500 milliós európai piachoz való hozzáférésünk létfontosságú Magyarország szempontjából.

Másfelől viszont végletesen ellenzem azt, hogy ez a gazdasági közösség egyfajta ideológiai és politikai közösséggé akar válni. Mert egy csomó kérdésben nem osztom a mainstreamnek az álláspontját. És ezért én az Európai Uniónak vagyok a híve, de nem vagyok híve az Európai Egyesült Államoknak” - fogalmazta meg politikai hitvallását Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes a Hiller István volt oktatási és kulturális miniszterrel folytatott vitán.