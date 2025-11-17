Ukrajna nagy bajban! - Brüsszel bizalma megrendült

Szerző: gondola

2025. november 17. 11:04

Az Európai Unió tagállamai garanciákat követelnek Kijevtől, miután az ukrán hatóságok lelepleztek egy, az energiaszektorhoz kapcsolódó, százmillió dolláros korrupciós hálózatot. A botrány belpolitikai és diplomáciai feszültségeket váltott ki, miközben Volodimir Zelenszkij újabb pénzügyi támogatásokat sürget. Az ukrán elnök szövetségesei attól tartanak, hogy a vesztegetési ügy megerősítheti azokat a félelmeket, amelyeket Orbán Viktor magyar miniszterelnök rendszeresen hangoztat. A hirado.hu cikkében kiderül az is, hogy Európai Unió szövetségesei garanciákat várnak Kijevtől, miután az ukrán hatóságok lelepleztek egy, az energiaszektorhoz köthető, mintegy 100 millió dolláros korrupciós hálózatot. A botrány nemcsak belpolitikai válságot robbantott ki Ukrajnában, hanem diplomáciai feszültségeket is keltett, éppen akkor, amikor Volodimir Zelenszkij újabb pénzügyi támogatásokat sürget – írja a Politico.

Az ukrán korrupcióellenes szervek hétfőn hozták nyilvánosságra, hogy az ukrán elnök több közeli munkatársa is érintett lehet a vesztegetési rendszer kiépítésében és működtetésében. A botrány eredményeképp Volodimir Zelenszkij szankciókat vezetett be volt üzlettársa Timur Mindics ellen, valamint több magas rangú minisztert menesztett. Habár a lépések a reformok iránti elkötelezettséget kívánták jelezni, az ügy valójában megosztotta az európai döntéshozókat. Egyes uniós tisztviselők pozitív fejleményként értékelik, hogy az ukrán ellenőrző szervek ennyire keményen lépnek fel, mások azonban jóval több garanciát szeretnének a jövőben. Az egyik EU-tisztviselő felháborítónak nevezte Ukrajna korrupciós botrányát, amely szerinte nem segíti Ukrajna nemzetközi megítélésén.

„Az Európai Bizottságnak minden bizonnyal újra kell értékelnie, miként költi el Kijev az energiaszektorára szánt forrásokat. Ukrajnának a jövőben nagyobb figyelmet és átláthatóságot kell biztosítania a pénzek felhasználásában” – fogalmazott a brüsszeli lapnak az egyik uniós tisztviselő.

A portál beszámolója szerint Friedrich Merz csütörtök reggel telefonon beszélt Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel. A német kancellár hangsúlyozta, hogy német kormány elvárja, hogy Ukrajna „határozottan folytassa a korrupció elleni küzdelmet, és hajtson végre további reformokat, különösen a jogállamiság területén”.