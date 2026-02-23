Ukrajna ismét támadta a Barátság kőolajvezetéket

Szerző: Index, Gondola

2026. február 23. 12:37

Hétfőre virradóra nagy kiterjedésű légicsapások érték Oroszországot, amelyek következtében kigyulladt a Kalejkino olajszivattyú-állomás, amely a Barátság kőolajvezeték nyersanyag-szállítását biztosítja.

Hajnalban ukrán drónok támadták meg a Barátság kőolajvezetéket is kiszolgáló orosz Kalejkino olajszivattyú-állomást Tatárföldön, ami súlyos tüzet okozott. Az Unian ukrán hírportál értesülése szerint a tűz törmelékek becsapódása miatt keletkezett, de a támadás során senki sem sérült meg. Kalejkino Oroszország egyik legfontosabb olajszivattyú-állomása. Itt keverik össze a különböző orosz régiókból származó olajat, mielőtt exportálnák. Ez biztosítja a nyersanyag zavartalan szállítását közvetlenül a Barátság kőolajvezetékbe, valamint a tatárföldi olajfinomítókba – írja az Index.