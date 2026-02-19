El a kezekkel a felvidéki magyaroktól!

Szerző: Gondola

2026. február 19. 10:08

Szlovákiában elkezdődött a szokásos politikai-titkosszolgálati művelet, a "bugárosítás" a magyar szavazatok megosztására. A tét óriási: a felvidéki magyar képviselet talán utolsó esélye.

Érdekes szelek fújnak ma a felvidéki magyar politikában (is). A momentumos Gelencsér Ferenc a Facebook-oldalán adta a világ tudtára (már akit ez érdekel), hogy munkalátogatáson fogadta Beáta Juríkot, a Progresszív Szlovákia párt országgyűlési képviselőjét, akivel a Beneš-dekrétumokról egyeztettek.

Tudják, az a Momentum, amely eddig a romániai és a szlovákiai választásokon is a magyar jelöltek ELLEN kampányolt – Cseh Katalin szerint azért, mert „a felvidéki magyarok is lehetnek büszke szlovákok.” Ja.

Mindez egy olyan felfokozott politikai légkörben, amit egyébként szintén a Progresszív Szlovákia indított el a Beneš-dekrétumok tematizálásával , maffiaszerű módszereket emlegetve a szlovák földalap kisajátítási-elkobzási gyakorlatában (egyébként nem minden alap nélkül). Persze, azt azért nem merték kimondani, hogy itt nemcsak a gyakorlat a gond, hanem maga az alapeszme is, tudniillik a magyar, német, zsidó, stb. kisebbségek KOLLEKTÍV BŰNÖSSÉ nyilvánítása a Beneš-dekrétumokban. De már ez is elég volt ahhoz, hogy a Fico-kormányzat hisztérikus választ adjon, a dekrétumok „tagadásának” büntethetővé tételével (6 hónap börtön is kiszabható – de pontosan miért is?). Ahogy azt Demkó Attila biztonságpolitikai szakértő is elmondta híroldalunknak

a csehszlovák utódállamok gyakorlatilag ezen a jogfosztó-kifosztó gyakorlaton alapulnak. Hát, ezért.

A fenti premisszákból nem nehéz levonni azt a logikus következtetést, hogy a Felvidéken a „bugárosítás” jól ismert politikai műveletét láthatjuk (ennek egyik kulcsfigurája, tehát az új Bugár véleményem szerint a nyughatatlan, matovicista Gyimesi György lesz). A Felvidék – végre – ismét egységes magyar pártja, a Magyar Szövetség Gubík László személyében egy nemzeti-konzervatív meggyőződésű vezetőt nyert, aki ugyanakkor szellemi képességei és politikai érzéke révén képes lehet valamennyire integrálni a Szlovákiában meghatározó liberális-progresszív szavazókat is.

Vagyis a lakosság minimum 8%-át elvben minimum képviselő magyar pártnak 2027-ben ismét esélye van/lenne bejutni a törvényhozásba, ami talán az utolsó lehetőség a felvidéki magyarság számára a teljes felmorzsolódás és asszimiláció elkerülésére. Persze, hogy hirtelen jönnek a „nagy patrónusok”, akik fűt-fát megígérve ismét megosztanák a felvidéki magyarságot, hogy véletlenül se érjék el a parlamenti küszöböt. Ez ilyen egyszerű.

Kedves Momentum, Caputová asszony, liberálisok, progresszívok, kedves szlovák titkosszolgálat! Minket sem ejtettek a fejünk lágyára, átlátunk a szitán. El a kezekkel a felvidéki (vagy ha Önöknek úgy jobban tetszik: dél-szlovákiai) magyarokról!