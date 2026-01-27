Van, ami nem fér bele: Orbán Viktor utasította Szijjártó Pétert az ukrán nagykövet bekéretésére

Szerző: Gondola

2026. január 27. 06:06

Orbán Viktor miniszterelnök utasította Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminisztert, hogy kéresse be Ukrajna magyarországi nagykövetét. A kormányfő ezt egy, a Facebookon közzétett videóban jelentette be hétfőn.

Orbán Viktor elmondása szerint az elmúlt héten ukrán politikai vezetők, köztük az államfő is, durván sértő és fenyegető kijelentéseket tettek Magyarországgal és a magyar kormánnyal szemben. A magyar nemzetbiztonsági szervek értékelése alapján ezek a megnyilvánulások egy összehangolt ukrán lépéssorozat részét képezik, amelynek célja a magyar belpolitikába, illetve a választásokba való beavatkozás.

A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy Magyarország nem engedheti meg szuverenitásának vagy a választások tisztaságának veszélyeztetését, ezért rendelte el a nagykövet bekéretését. Kijelentette: a kormány határozottan meg fogja védeni Magyarország érdekeit és önállóságát.