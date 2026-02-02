Manfred Weber elvenné a vétójogot Magyarországtól

Szerző: Gondola

2026. február 2. 11:36

Január utolsó hétvégéjén Zágrábban gyűltek össze az Európai Néppárt vezetői, ahol egy zártkörű megbeszélést tartottak írja a mandiner.hu.

A oprtál beszámolója alapján a két napos tárgyalásokat követően Weber tartott egy sajtótájékoztatót, amelyben egyértelművé tette: a tárgyaláson arról döntöttek, hogy a háborút folytatni kell és Ukrajna támogatása továbbra is az egyik legfontosabb prioritás. Elmondása szerint arról is döntöttek, hogy az EU-t katonai szövetséggé kell alakítani, és ki kell terjeszteni a minősített többséggel hozott döntéseket, amely gyakorlatilag a nemzetek vétójogának megszünetetését jelentené.

„A kérdés az volt, hogy az EU készen áll-e erre a történelmi pillanatra. A vita eredményeként az Európai Néppárt a Lisszaboni Szerződés megfelelőbb végrehajtásán fog dolgozni. Az egyik ötlet például az, hogy bővítsék a minősített többségi szavazás alkalmazásának lehetőségeit az EU döntéshozatali folyamatában” – mondta Weber. Jelenleg az EU vezetői a legtöbb jogalkotási javaslat esetében, az energia- és éghajlat-politikai kérdésektől a kutatás és innováció területéig, minősített többségi szavazással dönthetnek.

Azonban a közös kül- és biztonságpolitika, az EU pénzügyei és a tagsági kérdések, többek között, egységes többséget igényelnek. A Politico beszámolója szerint az EPP azt szeretné, hogy ne fordulhasson elő olyan, mint tavaly, hogy Robert Fico szlovák miniszterelnök megvétózta az orosz szankciókat. A védelem erősítése Weber szerint már eleve szerepel a szerződésbe, csak eddig nem lett kidolgozva a gyakorlati megvalósítás.

Ami a katonai szolidaritást illeti, a Lisszaboni Szerződés 42. cikkének (7) bekezdése kötelezi az országokat, hogy „minden rendelkezésükre álló eszközzel segítséget és támogatást nyújtsanak”, ha egy EU-tagállamot megtámadnak. Weber szerint az európai jogban szereplő megfogalmazás erősebb, mint a NATO 5. cikkében szereplő kollektív védelmi kötelezettségvállalás. Ez azt is jelentené, hogy amennyiben Ukrajna csatalkozik az Európai Unióhoz, akkor ez potenciálisan egész Európát berángatná az oroszokkal való konfliktusba.