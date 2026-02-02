A mentősök segítették világra a kisfiút

Szerző: Infostart, Gondola

A szüléshez az Országos Mentőszolgálat mentésirányítója adta a lelki támogatást és a tanácsokat, egészen addig, amíg az esetkocsi meg nem érkezett. „Még egy decemberi estén kezdődtek fájásai egy Hajdú-Bihar vármegyei kismamának. A szülők ekkor még úgy tervezték, hamarosan elindulnak a kórházba, az események azonban felgyorsultak, így a mentők segítségét kérték” – írja Facebook-bejegyzésében az Országos Mentőszolgálat.

A vonalban a mentésirányítás bajtársnője rögtön elindította a helyszínre az esetkocsit, közben megnyugtató szavaival, biztatásával és egyértelmű instrukcióival segítette a szülőket.

Mikor a mentők megérkeztek a helyszínre, rögtön megvizsgálták az édesanyát, majd pillanatok alatt felkészültek a szülés biztosítására. Az anyuka az ő segítségükkel és az édesapa támogatása mellett percek alatt életet adott egészséges kisfiának, Hunornak. Az újszülöttet és büszke édesanyját helyszíni ellátást követően stabil állapotban szállították bajtársaink kórházba.

Az OMSZ ezúton is gratulált a szülőknek és a kollégáknak egyaránt, a babának pedig boldog és egészséges életet kívánt.