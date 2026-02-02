A rezsistop az Országgyűlés elő kerül

Szerző: mandiner.hu, Gondola

2026. február 2. 10:36

Az összegyűlt szükséges számú képviselői aláírás miatt, a Demokratikus Koalíció kezdeményezésére összehívták a parlament rendkívüli ülését.

A párt azt javasolja, hogy emeljék a kedvezményesen igénybe vehető gáz és áram mennyiségét, valamint több támogatást kapjanak a fával fűtő háztartások – közölte a Mandiner.

Az előzményekhez tartozik, hogy az extrém hideg miatt elszállt a fogyasztás, de jött a kormány válasza: januárban egyszeri, 30 százalékos rezsikedvezményt kapnak a magyar háztartások. Az MVM automatikusan jóváírja a támogatást, egyeseknek még nyilatkozniuk sem kell.