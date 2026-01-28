Latorcai Csaba: A Tisza egy keresztényellenes párt

Szerző: Gondola

2026. január 28. 06:05

Latorcai Csaba, a KDNP ügyvezető alelnöke szerint a Tisza Párt egyértelműen egyházellenes, sőt keresztényellenes politikát képvisel.

Latorcai Csaba, a KDNP ügyvezető alelnöke szerint a 2026-os országgyűlési választások tétje világnézeti és kulturális értelemben is kiemelkedő – derül ki a Vasarnap.hu interjújából.

A KDNP ügyvezető alelnöke szerint a Tisza Párt egyértelműen egyházellenes, sőt keresztényellenes politikát képvisel: csökkentené az egyházi intézmények finanszírozását, „megsarcolná” az egyházi bölcsődéket, óvodákat, iskolákat és szociális intézményeket, ezáltal másodrendűként kezelné a vallásos, keresztény embereket.

A kereszténydemokrata politikus a Tisza Párt brüsszeli szerepvállalását, migrációval kapcsolatos álláspontját és az LMBTQ-ideológia támogatását is a keresztény tanítással ellentétesnek tartja. Úgy véli, a párt mögött olyan baloldali-liberális szereplők állnak, akik a 2010 előtti kormányzati időszak egyházpolitikáját hoznák vissza, amikor az egyházi fenntartású intézmények kevesebb állami támogatást kaptak.

Külön figyelmet szentel annak, hogy a Tisza Párt egyházpolitikai munkacsoportjának vezetője, Csercsa Balázs kilépett a pártból, amit Latorcai egy még radikálisabb, súlyosabb egyházellenes irány előjelének tekint.

Hangsúlyozza: a választás nem pusztán pártok közötti döntés lesz, hanem két markánsan eltérő világnézet és kultúra ütközése. Az egyik oldalon a keresztény-konzervatív értékrend áll, a másikon pedig – megfogalmazása szerint – a kereszténység és a keresztény kultúra lebontását célzó politikai irány.