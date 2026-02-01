Szerző: MTI

2026. február 1. 08:08

A miniszterelnök politikai igazgatója rámutatott arra, hogy nyugtalanító hírekból most is bőven van: négy éve tart az orosz-ukrán háború annak minden szenvedésével, az európai elit pedig az "egyre nagyobb háborús lázában" a harcias nyilatkozatai mellett önti a fegyvert és a pénzt a konfliktusba.

Ha nem vigyázunk, elveszik a magyar jövő és ukrán jólét lesz belőle - jelentette ki a miniszterelnök politikai igazgatója a Digitális Polgári Körök (DPK) által szervezett háborúellenes gyűlésen szombaton Hatvanban.

Orbán Balázs hangsúlyozta: Orbán Viktor miniszterelnöknek ilyen sorsfordító időben "szüksége van ránk", ilyen elemi veszélyek között

csak akkor tudja az országot megvédeni, "ha ott állunk mögötte".

Világrendszerváltás zajlik és ebben csak akkor lehetünk sikeresek, ha mozgalommá szerveződünk, mert "nekünk magunknak kell ítéletet mondanunk korunk nagy kérdéseiről, mert a mi bőrünkre megy a játék" - hangoztatta a politikai igazgató.

Beránthatnak minket a háborúba, "letolhatják a torkunkon" a migrációt - figyelmeztetett a kormánypárti politikus, majd hozzátette:

a brüsszeli ukránbarát ellenfeleinket most kell megállítani,

ha nem brüsszeli háborút, hanem magyar jövőt, jólétet, békét és biztonságot szeretnénk.

Orbán Balázs a Gyűrűk ura című könyv történetével párhuzamot vonva megerősítette: csakúgy, mint a regényben, a való életben is egy világrendszerváltás közepén vagyunk, a regényfőhősöknek és nekünk egyaránt cselekedni kell.

Az a tét, hogy

meg tudjuk-e tartani magunknak és gyermekeinknek azt a világot, amit közösen felépítettünk,

tudunk-e előre lépni, vagy elsodor bennünket egy rajtunk kívül álló erő, amely mindent eltöröl körülöttünk, ahogyan az az elmúlt száz évben kétszer is megtörtént a magyarokkal - közölte.

A miniszterelnök politikai igazgatója rámutatott arra, hogy nyugtalanító hírekból most is bőven van: négy éve tart az orosz-ukrán háború annak minden szenvedésével, az európai elit pedig az "egyre nagyobb háborús lázában" a

harcias nyilatkozatai mellett önti a fegyvert és a pénzt a konfliktusba.

A hét történéseit felidézve Orbán Balázs kifejtette: "a legnagyobb német háborúpárti uszító", Manfred Weber Európa elnöke akar lenni, a volt és a jelenlegi ukrán külügyminiszter is kormányváltást akar és szeretne Magyarországon, az EU-s külügyi főképviselő pedig el akarja venni a tagállamok vétójogát, miközben elismerte, hogy az ukránok által beterjesztett, csillagászati összegű, úgynevezett ukrán jóléti terv elfogadásán dolgozik.

Orbán Balázs abszurdnak nevezve ezeket a kijelentéseket azt mondta: ukrán jólétet akarnak a magyarok pénzén, 2026-ban életbe akarják léptetni a migrációs paktumot, 2027-ben fel akarják venni Ukrajnát az Európai Unióba és egyidejűleg le akarják választani Magyarországot az olcsó orosz energiáról.

A Tisza Párt leigazolt két "gázügynöke" ugyanezt akarja, "nekik ott a haza, ahol a haszon", közben a legfőbb

külügyesük Bajnai Gordonnal közös nyilatkozatában "Slava Ukraini!"-t harsog

- mondta.

Hozzátette: a Tisza adóemelésekről és megszorításokról szóló kormányprogramja valójában egy konvergenciaprogram, ami a Brüsszellel való kiegyezés feltétele; "amit abban leírtak, azt meg is akarják csinálni, de a választásokig el akarják titkolni".

"Zavaros emberek, külföldi érdekkörök, képmutató politikusok, báránybőrbe bújt farkasok akarják megszerezni a hatalmat Magyarországon, de szerencsére van remény" - jelentette ki az eseményen Orbán Balázs, majd megjegyezte, Orbán Viktor "képben van mindennel" és politikája is "szépen megállja a helyét".

Eddig nem adtuk a pénzünket a háborúba, ezért tudnak januári rezsistoppot és rezsicsökkentést hirdetni, februártól béreket emelni, 13. és 14. havi nyugdíjat fizetni, családi adókedvezményt bővíteni, fiataloknak lakáshoz jutásban segíteni, vállalkozóknak újabb támogatást és kedvezményes hitelt biztosítani - sorolta a kormánypárti politikus.

Mindez - folytatta - a háborúpárti brüsszelista országokban nincs, nem is álmodnak róla, mert a háború elviszi minden pénzüket.

Lehet, hogy ott néhányan még jól élnek, de a többség számára az élet egyre megfizethetetlenebb, de

"nekünk magyar kormányunk van, nem brüsszeli,

ezért ezeket a dolgokat mind meg tudjuk csinálni" - tette hozzá.

Orbán Viktort említve Orbán Balázs hangsúlyozta: a miniszterelnök ugyanazt mondja nyilvánosan, mint négyszemközt, és fordítva, "nincs titkos paktum, nincs letagadott dokumentum,

nincs be nem vallott hűségeskü, itt minden egyenesben megy, nincs sunnyogás,

nincs lapítás".

Beszéde végén megjegyezte, azért jött Hatvanba és lépett be a politikába, hogy ebben a küzdelemben támogassa Magyarország miniszterelnökét, majd arra kérte a jelenlévőket, ők is ezt tegyék.

Címkép. Hatvan, 2026. január 31. Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója beszédet mond a Digitális Polgári Körök által szervezett háborúellenes gyűlésen a Hatvani Sport- és Rendezvénycsarnokban 2026. január 31-én. MTI/Máthé Zoltán