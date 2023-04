Hazánk világítótorony a fontolva haladók számára

Budapest és Magyarország olyan központ a konzervatívok számára, ahol találkozhatnak és véleménycserét folytathatnak, ahol megoszthatják a konzervatív siker receptjeit - hangoztatta Szánthó Miklós, aki szerint "nyugati barátaink a konzervatív nemzetközi családon belül manapság tőlünk szeretnének tanulni a politikai megoldások terén."

2023. április 27. 00:02

Szánthó Miklós – hirado.hu

Politikai szempontból Magyarország egyfajta világítótoronnyá vagy motorrá vált a konzervatívok számára világszerte - hangsúlyozta Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója Kovács Zoltán, a Miniszterelnöki Kabinetiroda nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkára A merész igazság Magyarországról című podcastjának legújabb adásában.

Szánthó Miklós a május 4-5-én megrendezendő CPAC Magyarország konferencia (Konzervatív Politikai Akció Konferencia) kapcsán kiemelte: a rendezvény is azt tükrözi, hogy Magyarország a hivatalos politikai, geopolitikai súlyán felül képes hallatni hangját.



Budapest és Magyarország olyan központ a konzervatívok számára, ahol találkozhatnak és véleménycserét folytathatnak, ahol megoszthatják a konzervatív siker receptjeit - hangoztatta a műsorban a főigazgató, aki szerint "nyugati barátaink a konzervatív nemzetközi családon belül manapság tőlünk szeretnének tanulni a politikai megoldások terén."



Kijelentette: az elmúlt 12-13 év Magyarországon konzervatív szemszögből nézve sikertörténet volt. Rámutatott azonban, hogy "az Isten, haza és család hármasát" naponta érik agresszív támadások, emiatt egyre több konzervatív gondolkodású ember ébred rá, hogy "társadalmaink, nemzeteink, családjaink és gyermekeink védelme érdekében" fel kell lépni.



Szánthó Miklós úgy fogalmazott, a progresszív liberalizmus manapság "a kommunizmus új arca". A kommunisták el akarták törölni Istent, el akarták törölni a hazát és el akarták törölni a családot. És jelenleg a progresszív liberálisok pontosan ugyanezt akarják - húzta alá. Kifejtette: a mai progresszívek a toleranciáról beszélnek, de közben szeretnék eltörölni a történelmet, a zsidó-keresztény kulturális örökséget, a konzervatívokat és általában a hagyományos értékeket is - magyarázta. Megjegyezte: a konzervatívok érzik, hogy globálisan fel kell lépniük a progresszívek masszív támadásával szemben, és ezt tükrözi a CPAC Magyarország mottója is: "Együtt erő vagyunk!"



Szavai szerint a konferencia nem ideológiákról fog szólni, hanem a józan észről és a politikai gyakorlatról. A programról szólva elmondta, a CPAC Magyarországon két jelenlegi miniszterelnök, két korábbi miniszterelnök, négy európai pártelnök, két amerikai kongresszusi képviselő, két korábbi és jövőbeni szenátor, két amerikai államminiszter - egy Texasból, egy pedig Indianából -, valamint számos további politikus, képviselő, illetve európai parlamenti és más képviselő fog előadni. Itt lesz például Andrej Babis volt cseh miniszterelnök, eljön Irakli Garibasvili, Georgia miniszterelnöke, valamint Kari Lake, Arizona kormányzójelöltje - sorolta, majd a vendégekre utalva megjegyezve: a konzervatív gondolkodásmód a konzervatív pártok spektrumánál sokkal szélesebb kört jelent.



Szánthó Miklós kiemelte: a CPAC Magyarország nem az egyetlen nemzetközi együttműködési projekt a konzervatívok számára, de zászlóshajóprojekt. Úgy értékelt, a rendezvény megmutatja, hogy világszerte "sok barátja van" a magyar jobboldal stratégiájának és érvelésének, mely szerint békére és összekapcsolódásra van szükség.

MTI