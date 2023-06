Nemzeti Atlétikai Központ

Ünnepélyes parkavatással, szórakoztató programokkal, futóversenyekkel és különböző sportaktivitásokkal szombat délelőtt hivatalosan is megnyitották Budapesten a Nemzeti Atlétikai Központ és Szabadidőparkot, amely augusztus 19. és 27. között a szabadtéri atlétikai világbajnokság helyszíne lesz.

A megnyitón Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár, a vb kormánybiztosa kiemelte: néhány évvel ezelőtt nehéz volt elképzelni, hogy egy szennyezett ipari terület helyén Közép-Kelet-Európa legnagyobb és legmodernebb sportlétesítménye épül fel.



"A sportok királynője megkapta a koronáját" - jelentette ki az államtitkár, majd köszönetet mondott Ferencz Marcel tervezőnek, a kivitelező konzorciumnak és a megvalósításban részt vevő dolgozóknak. Emlékeztetett, az augusztusi világbajnokágra több mint 200 ország 2000 versenyzője nevezett, és 100 országból 100 ezer szurkoló érkezik majd. Arra biztatta a magyar embereket, hogy vegyék birtokba a 10,5 hektáros sportparkot és sportoljanak benne minél többet.



Németh Balázs, a vb-t szervező Budapest 2023 Nonprofit Zrt. vezérigazgatója arról beszélt, hogy szándékosan nem hagyományos, "öltönyös átadót" akartak szervezni, hanem egész napos fesztivált a családok és az amatőr sportolók számára. Hozzátette: szombaton 100 méteren, valamint 2,3 és 4,5 kilométeres távon rendeztek futóversenyeket azon a Mondo borítású pályán, amelyen majd a világsztárok is versenyezni fognak. Akik részt vettek ezeken, 50 százalékos kedvezménnyel vásárolhatnak jegyeket a világbajnokságra, amely a világ idei legnagyobb sporteseménye lesz, és Magyarország történetében sem volt még hasonló.



Gyulai Miklós, a Magyar Atlétikai Szövetség elnöke azt hangsúlyozta, hogy a 125 éves magyar atlétika méltó otthonra lelt a világ - számára - legszebb stadionjában, amely kifejezetten az atléták számára készült. Az elnök bízik benne, hogy minél több magyar versenyző tudja majd kvalifikálni magát a budapesti vb-re, és abban is, hogy kitűnő atlétákat sikerül majd nevelni a Nemzeti Atlétikai Központban.



A megnyitó zárásaként Schriffert Péter, a kivitelező konzorcium projektvezetője egy váltóbotot átnyújtva jelképesen is átadta a létesítményt Schmidt Ádámnak, ő pedig egyből továbbadta azt Baji Balázs vb-bronzérmes korábbi gátfutónak és Takács Boglárkának, a női 100 és 200 méter országos csúcstartójának. Utóbbi a versenyzők és a sportkedvelők nevében köszönte meg a vadonatúj atlétikai központot és arra kérte a hazai sportrajongókat, hogy minél többen szurkoljanak majd nekik a helyszínen a vb-n.

