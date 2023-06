Az információs háború is tombol

Az orosz „háborús párt” képviselői is úgy látják, hogy Moszkvának minden áron teljes győzelmet kell aratnia, ami Ukrajna végét jelenti. Egyelőre tehát mindenki győzelmi kényszerben van, és talán ez a legrosszabb hír, mert a háború így belátható időn belül nem zárul le – fogalmaz Stier Gábor.

2023. június 22. 00:01

ft.com

Oroszországnak totális katonai vereséget kell szenvednie az Ukrajna ellen indított háborújában - jelentette ki a svéd külügyminiszter egy szerdai lapinterjúban. Stier Gábornak, a moszkvater.com főszerkesztőjének tett föl kérdéseket a Gondola.

– Főszerkesztő úr, Tobias Billström a Die Welt című német lap hírportálján úgy fogalmazott: Oroszország "nem költözik el, szomszédos, és hosszú ideig ellenséges hatalom marad, éppen ezért Ukrajnának egyértelműen meg kell nyernie a háborút, és Oroszországnak teljes katonai vereséget kell szenvednie." Miért az az érzésünk hogy ebből az infantilizmusból csak rendkívül súlyos történelmi pofon lendítheti ki az ötvenéves skandináv politikust?

- Mielőtt még a svéd külügyminiszteren vernénk el a port, azért jegyezzük meg, hogy Tobias Billströmhöz hasonló kijelentést tesz a NATO főtitkára, és ugyanezt mondják az Európai Unió vezetői is. Ettől függetlenül azonban ez még finoman szólva sem a reálpolitikai megközelítés. De rossz hírem van, az orosz „háborús párt” képviselői is úgy látják, hogy Moszkvának minden áron teljes győzelmet kell aratnia, ami Ukrajna végét jelenti. Egyelőre tehát mindenki győzelmi kényszerben van, és talán ez a legrosszabb hír, mert a háború így belátható időn belül nem zárul le. Ami pedig konkrétan a svédeket illeti, ők a többi skandináv országgal, a baltiakkal és Lengyelországgal együtt Ukrajna kérdésében a nyugati blokkon belül a keményvonalas politikát képviselik. Ráadásul a svédek a török és a magyar blokkolás miatt egyelőre még nem kaptak zöld utat a NATO-ba, így aztán még sötétebbre festik az amúgy sem derűs kelet-európai képet, és így próbálják siettetni a felvételüket. S hogy mi zökkenthetné ki e vágyvezérelt gondolkodásból ezeket a nyugati politikusokat? Az ukrán vereség, de lehet, hogy még az sem. Azért jegyezzük meg azt is, hogy már a nyugati tömbön belül is egyre többen látják, hogy Oroszországot nem lehet úgy legyőzni, ahogy azt sokan önmagukat is lelkesítve kommunikálják, és mint mindig, feltehetően ezúttal is kompromisszumra lesz szükség.

– A svéd külügyér hangsúlyozta, hogy tiszteletben kell tartani az ENSZ Alapokmányát. Mi teszi lehetővé, hogy a Nyugat behunyja szemét, úgy tegyen, mintha e háborúnak nem lettek volna előzményei, és nem sértették volna meg az ENSZ Alapokmányát a háború előtt éppen Donbász térségében?

- Az teszi ezt lehetővé, hogy a jelenlegi világrend intézményeit a Nyugat a saját hegemóniájának megalapozására és fenntartására építette fel, és e célt követve alkotta meg annak a szabályait is. Ez a világrend azonban már recseg-ropog – ilyenkor még ezeket a szabályokat sem nagyon tartják be, a Nyugat is lábbal tapossa a saját értékeit –, és új realitásokkal kell majd szembenézni.

– „Vlagyimir Putyinnak, aki ellen a Nemzetközi Büntetőbíróság már elfogatóparancsot adott ki, felelnie kell a bűneiért" – tetszelgett a német lapban a külügyminiszter. Ám Putyin ugyanezen a napon jelentette be: a hadászati rakétaerők alakulatainak mintegy felét már felszerelték a legújabb Jarsz komplexumokkal, folytatódik a hadsereg korszerű, Avangard hiperszonikus robbanóegységgel ellátott rakétarendszerekkel való felfegyverzése, és hamarosan hadrendbe állítják az új nehézrakétával ellátott Szarmat komplexum első indítóállásait. Miért vehetjük biztosra, hogy ezek a közlések nem tompítják a svéd politikus vérgőzösségét, továbbra is gyerekes buborékjában marad?

- Ne felejtsük el, hogy az információs háború is tombol, így ezeket a hangzatos kijelentéseket a helyükön kell kezelni. Természetesen ebben a helyzetben a Kreml is emeli a téteket, mindenki a saját buborékjához szól, így pedig a feszültség csak növekszik.

Molnár Pál

gondola