Szoboszlai Dominik a Liverpoolhoz igazolt

A magyar labdarúgó-válogatott csapatkapitánya, Szoboszlai Dominik az RB Leipzigtől a Liverpool FC-hez igazolt.

A 22 éves középpályás klubváltásáról a nagy múltú angol klub közösségi oldala számolt be vasárnap délután. A játékosnak a 8-as lesz a mezszáma.

"Élveztem az elmúlt pár napot itt, várom, hogy mindenkit jobban megismerhessek. Az előző három-négy nap nagyon hosszú volt, nem volt egyszerű. De végül is itt vagyok, boldog vagyok és alig várom, hogy elkezdhessem a munkát" - idézte az egyesület honlapja Szoboszlait. - "A Liverpool nagy múlt klub, nagyszerű játékosokkal, jó edzővel, minden remek. Számomra ez volt a tökéletes következő lépés. A szurkolók, a stadion, minden nagyon jó."



Szoboszlait 2026-ig kötötte szerződés a lipcseiekhez, és bár korábban a Newcastle United érdeklődéséről is lehetett olvasni, végül a Liverpool lett a befutó.



A sajtó szerint a középpályás kivásárlási ára 70 millió euró (26 milliárd forint) volt - magyar futballistáért még soha nem adtak ekkora összeget -, és öt évre írt alá a Vörösökhöz.



A Premier League-ben legutóbb ötödik Liverpool azok után jelentette be a leigazolását, hogy a játékos átesett a szokásos orvosi vizsgálatokon.



"Tudom, hogy mennyire izgatott amiatt, hogy itt lehet velünk, de fontos, hogy megértse, hogy mi is legalább annyira izgatottak vagyunk őmiatta" - jelentette ki Jürgen Klopp vezetőedző.



Max Eberl, a lipcseiek sportigazgatója kiemelte, hogy szerették volna megtartani Szoboszlait.

"Természetesen szívesen vágtunk volna vele együtt neki a következő szezonnak, de ő úgy döntött, hogy a Liverpool révén egy abszolút nemzetközi topcsapathoz megy. Ez egyben nagy elismerése a mi munkánknak, melynek során fiatal játékosokat felhozunk a következő szintre" - fejtette ki.



A hatszoros Bajnokok Ligája-győztes, 19-szeres angol bajnok Liverpoolnak - amely a következő idényben az Európa-ligában szerepelhet majd - az argentinokkal világbajnok Alexis MacAllister után Szoboszlai a második nyári szerzeménye.



Szoboszlai lett a Liverpool történetének a harmadik legdrágább futballistája a tavaly a Benficától 98,9 millió euróért érkezett uruguayi Darwin Nunez és a 2018-ban a Southamptontól 87 millióért megszerzett holland Virgil van Dijk után. A Leipzignél - amely 22 millióért szerződtette le - bevétel szempontjából immár a magyar sztár tartja a klubrekordot. Az eddigi csúcstartó a 2018-ban szintén Liverpoolba költözött Naby Keita és az idén a Chelsea-hez igazolt Christopher Nkunku volt 60-60 millióval. A játékos előző klubja, a Red Bull Salzburg a 70 milliós transzfer 20 százalékát - azaz mintegy 14 milliót - kapja.



Magyar futballisták a Premier League-ben:

-----------------------------------------

Kozma István: Liverpool - 1992-93

Gera Zoltán: West Bromwich Albion, Fulham - 2004-06, 2008-14

Király Gábor: Crystal Palace, Aston Villa - 2004-05, 2006-07

Torghelle Sándor: Crystal Palace - 2004-05

Priskin Tamás: Watford - 2006-07

Fülöp Márton: Sunderland, Manchester City, West Bromwich Albion - 2007-10, 2011-12

Halmosi Péter: Hull City - 2008-09

Kurucz Péter: West Ham United - 2009-10

Bogdán Ádám: Bolton Wanderers, Liverpool - 2010-12, 2015-16

Buzsáky Ákos: Queens Park Rangers - 2011-12

Szoboszlai Dominik: Liverpool - 2023-

Marco Rossi: Szoboszlai napról napra fontosabb játékosa lesz a válogatottnak

Marco Rossi szövetségi kapitány szerint Szoboszlai Dominik Liverpoolba igazolása a magyar labdarúgó-válogatott szempontjából is jelentős lépés.

"Először is nagyon örülök neki, hogy Dominik a Liverpool játékosa lett, hiszen ez azt jelenti, hogy a világ legerősebb bajnokságának egyik topcsapatában, topjátékosokkal és egy topedzővel dolgozhat majd együtt" - mondta az mlsz.hu-nak Marco Rossi.



Az olasz szakember kiemelte: a középpályás még nagyon fiatal, hiszen még csak 22 éves, így fizikai, taktikai és technikai szempontból is hatalmas potenciál van még benne.



"Amit a Liverpoolnál végzendő munka és a Premier League-ben való szereplés egész biztosan ki is hoz majd belőle, hiszen kétség sem férhet hozzá, hogy mindez segíteni fogja a fejlődését. Még akkor is, ha esetleg az elején nem fog mindig 90 percet játszani" - fogalmazott.



Marco Rossi szerint Szoboszlai jó pár év múlva lesz csak játéktudása csúcsán.



"De a folyamatos fejlődése addig is hatalmas segítség lesz a válogatott számára, miközben még fontosabbá és fontosabbá fog válni a számunkra, ő pedig egyre profibb és jobb játékos lesz napról napra. Az, hogy a Liverpool hatalmas összeget volt hajlandó fizetni érte, azt mutatja, hogy Dominik megszerzése milyen sokat ért nekik, és bár az is igaz, hogy az átigazolása anyagi része a legkevésbé érdekes aspektus a válogatott szempontjából, ám mégis beszédes" - mondta a szövetségi kapitány.



Esterházy Mátyás: a világ legboldogabb emberei vagyunk

Esterházy Mátyás, Szoboszlai Dominik menedzsere szerint jelenleg ők "a világ legboldogabb emberei", miután a 22 éves középpályás aláírt az angol labdarúgó-bajnokságban legutóbb ötödik FC Liverpoolhoz.

"Évek óta nagy volt iránta az érdeklődés, de pénteken hoztunk egy döntést, és innentől kezdve nem is szeretnék már más egyesületekről beszélni, csak a Liverpoolról és Dominik hosszútávú jövőjéről, mert ez motivál minket és magát a játékost is" - nyilatkozta vasárnap az M1 aktuális csatornának a szakember, néhány órával azután, hogy a Pool a hivatalos felületein bejelentette a magyar válogatott csapatkapitányának leigazolását.



Esterházy Mátyás elmondta, a futballista ötéves szerződést írt alá új klubjánál, hétfőn pedig visszautazik Magyarországra, hogy aztán július 11-én elkezdhesse az edzéseket Liverpoolban.



A menedzser megerősítette azt az értesülést, hogy Szoboszlai telefonon már beszélt Jürgen Klopp-pal, a Pool német vezetőedzőjével, s bár részleteket nem tud, a futballista "boldogan" hívta őt a trénerrel folytatott párbeszédet követően.



"Régóta kapcsolatban vagyok a Liverpool-lal, de Dominik ügyében nagyjából egy hete beszélgettünk komolyabban. Ezután gyorsan pörögtek az események, péntek délutánra úgy alakult, hogy egyértelművé vált a megvásárlási szándék, amelyet követően már gyorsan meg tudtunk állapodni" - fogalmazott Esterházy.

Hozzátette, előzetesen megkapták a szabad mezszámokat a Liverpooltól, de mint mondta, "aki ismeri" Szoboszlait, az előre tudhatta, hogy ha a 8-as mez szabad, akkor azt fogja majd választani.



