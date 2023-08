A bukovinai székelyek élővé teszik kultúrájukat

Két évszázadon keresztül a székelyek is az Osztrák-Magyar Monarchia - ma Ukrajnához és Romániához tartozó -, észak-keleti tartományában élhettek. A székelyek a többi néppel - románokkkal, ukránokkal, lengyelekkel - együtt alkották a közös, bukovinai kultúrát.

2023. augusztus 5. 22:54

A Hőgyészi Székely Kör néptánccsoportjának fellépése a 34. alkalommal megrendezett Bukovinai Találkozások Nemzetközi Folklórfesztiválon Bonyhádon 2023. augusztus 5-én. MTI/Kiss Dániel

A bukovinai székelyek és a bukovinai népek élővé teszik kultúrájukat - mondta a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára szombaton Bonyhádon, a Bukovinai Találkozások Nemzetközi Folklórfesztiválon.

Potápi Árpád János - aki a térség fideszes országgyűlési képviselője is - köszöntőjében felidézte: a fesztiválon, amelyet idén 34. alkalommal, Bonyhádon pedig 1997 óta rendeznek meg, a valaha Bukovinában élt, illetve a ma is ott élő népek kultúráját ünneplik.



Emlékeztetett: közel két évszázadon keresztül a székelyek is az Osztrák-Magyar Monarchia - ma Ukrajnához és Romániához tartozó -, észak-keleti tartományában élhettek. A székelyek a többi néppel - románokkkal, ukránokkal, lengyelekkel - együtt alkották a közös, bukovinai kultúrát.



A bukovinai székely származású politikus köszöntötte Zbigniew Kowalskit, a pilai művelődési ház munkatársát, aki 1990 óta a fesztivál fő szervezője, és a határon túlról érkezett székely csoportokat, akik "éltetik a bukovinai székely kultúrát".



Kitért arra is, hogy a másfél éve zajló orosz-ukrán háború miatt idén magyar csoport nem tudott Csernovicban fellépni, és ukrajnai együttes sem tudott Bonyhádra utazni. "Remélem, hogy a fegyverszünet és a béke háborúnak minél előbb véget vet, és a nem csak az élet áll vissza a rendes kerékvágásba, hanem a fesztivál is minden helyszínen megvalósulhat" - mondta.



Csibi Krisztina, a rendező Magyarság Háza igazgatója többek között megemlítette, hogy a szombati programot záró táncházat Radák János emlékének ajánlják. Az idén 53 évesen elhunyt táncosnak, táncoktatónak és koreográfusnak nagy szerepe volt a régi bukovinai táncok visszatanításában.



A Bukovinai Találkozásokat hagyományosan több helyszínen, a romániai Hosszúmezőn (Campulung Moldovanesc), az ukrajnai Csernovicban, a lengyelországi Jastrowiében és Bonyhádon rendezik meg.



A pénteken kezdődött, háromnapos bonyhádi fesztiválon csaknem harminc székely, lengyel, román hagyományőrző tánccsoport, zenekar szerepel, köztük Dél-Erdélyből - Csernakeresztúrról - és az al-dunai Pancsováról érkezett székelyek.



Az eseménysorozat második napján a résztvevők, mintegy 600 viseletes hagyományőrző vonult fel Bonyhádon, majd a csoportok a Kaszinó-kerti színpadon léptek fel. Vasárnap Bonyhádon és nyolc, környező településre látogatnak el az együttesek.



A fesztiválon székely ételeket - juhtúrós puliszkát, angyalbögyörőt - kínálnak, és kiállításon mutatják be a székely népviseletet, valamint Sebestyén Antal, a bukovinai Hadikfalva 150 éve született esperes-plébánosának munkásságát.

MTI