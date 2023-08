A Kárpát-medence kulturális fővárosa Marosvásárhely

A Miniszterelnökség államtitkára felidézte: Marosvásárhelyen egy évtizeddel ezelőtt még a városból kiszorulva, a Maros partjára összezsúfolódva szervezték az első Forgatagot; mára nemcsak a kulturális seregszemle került méltó helyére, a történelmi városközpontba, hanem a legutóbbi választásokon már a Forgatag szervezőcsapatát választották meg a román többségű város élére.

2023. augusztus 27. 19:52

Résztvevők a Vásárhelyi Forgatag rendezvénysorozatát záró gálaesten 2023. augusztus 27-én. MTI/Kiss Gábor

A tizedik kiadásához érkezett Vásárhelyi Forgatag néhány napra nemcsak a Székelyföld, hanem kulturális értelemben az egész Kárpát-medence fővárosává teszi Marosvásárhelyt - mondta Potápi Árpád János nemzetpolitikai államtitkár vasárnap az ötnapos rendezvénysorozatot záró gálaesten.

A Miniszterelnökség államtitkára felidézte: Marosvásárhelyen egy évtizeddel ezelőtt még a városból kiszorulva, a Maros partjára összezsúfolódva szervezték az első Forgatagot; mára nemcsak a kulturális seregszemle került méltó helyére, a történelmi városközpontba, hanem a legutóbbi választásokon már a Forgatag szervezőcsapatát választották meg a román többségű város élére.



Kijelentette: immár Erdély számos városában rendeznek olyan magyar napokat, amelyek alkalmat teremtenek a magyarság kultúrájának felmutatására, erősítik a helyi közösséget, élni akarását, jövőképet adnak a magyar nemzetnek, a szülőföldön boldogulásnak, a Kárpát-medencei létnek.



Potápi Árpád János a közmédiának nyilatkozva elmondta: a magyar kormány mindent megtesz azért, hogy a magyar közösségek meg tudjanak erősödni mindenütt a Kárpát-medencében, megőrizzék és megújítsák őseik kultúráját, a többségi nemzettel is elismertessék értékeit és maguk is büszkék legyenek magyarságukra.



A gálaesten a szervezők többek között Potápi Árpád Jánosnak is átadták a jubileum alkalmával alapított Bethlen Zsuzsanna-díjat, amellyel azokat tüntetik ki, akik sokat tettek a Forgatag megerősödéséért. A díjazottak közt volt továbbá a marosvásárhelyi születésű Zsigmond Barna Pál, az Európai Uniós Ügyek Minisztériumának parlamenti államtitkára, és Brendus Réka, a nemzetpolitikai államtitkárság főosztályvezetője is.



A marosvásárhelyi magyarság közös ünnepét szervező Marosvásárhelyért Egyesület tíz támogatót, művészt, illetve vállalkozót tüntetett ki az újonnan alapított díjjal. A bronzból készült, szélforgó alakú kisplasztika Bethlen Zsuzsanna (1754-1797) nevét viseli, aki a Teleki Tékát alapító Teleki Sámuel felesége volt és magyar könyvekből hozott létre 1200 példányt számláló könyvtárat, amelyet az egyetlen, teljességében fennmaradt 18. századi erdélyi "asszonykönyvtárként" tartanak számon.



A díjátadó gálán a Győri Balett lépett fel a marosvásárhelyi Kultúrpalota nagytermében, Liszt- és Kodály-művekre komponált koreográfiákat mutatva be.

MTI