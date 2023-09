Az uniós kifizetéseknek nincs jogszerű akadálya

2023. szeptember 4. 18:45

A számos kurrupt EP-képviselő menedékeként szolgáló épület – fidesz-eu.hu

"Itt az ideje, hogy a brüsszeli bürokrácia is belássa: az uniós kifizetéseknek nincs semmilyen jogszerű akadálya" - jelentette ki a Fidesz európai parlamenti (EP-) képviselőcsoportja az MTI-hez eljuttatott közleményében hétfőn.

A képviselőcsoport emlékeztetett: az Európai Parlament – képünkön! – költségvetési ellenőrző bizottságának küldöttsége május közepén járt Magyarországon, a látogatásról készült jelentést a szakbizottság hétfői ülésén mutatták be.



Szavaik szerint "az úgynevezett tényfeltáró küldöttség" látogatásának célja volt megvizsgálni Magyarországnak az uniós források "politikai nyomásgyakorlási okokból történő brüsszeli blokkolásának megszüntetése érdekében tett előrelépéseit". Közölték: a "küldöttségben többségben lévő baloldali képviselőktől megszokott politikai vádaskodásokat is tartalmazó jelentés szövege egyértelműen elismeri a magyarországi korrupcióellenes- és igazságszolgáltatási reformok pozitív eredményeit". A jelentés az előírt feltételek teljesítéséről számol be - írták.



A képviselőcsoport hangsúlyozta: a budapesti látogatásról készült munkadokumentum "komoly előrelépést jelenthet az uniós forrásokhoz való hozzáférésünket illetően", annak ellenére, hogy a küldöttségben - mint írták - csak baloldali EP-képviselők vettek részt, és a szakbizottság alapvetően elfogult álláspontot képviselt eddig ezekben a kérdésekben. Megjelenik ez a mostani jelentés szövegében is a jól ismert baloldali politikai vádaskodások mantraszerű ismétlésével - emelték ki.



A jelentés lényeges megállapításai alapján világossá válik: már nincsen olyan kérdés, mely gátolná az uniós források felszabadítását. "Itt az ideje, hogy a brüsszeli bürokrácia is belássa, hogy az uniós kifizetéseknek nincs semmilyen jogszerű akadálya" - tette hozzá közleményében a Fidesz európai parlamenti képviselőcsoportja.

MTI