A szülőföld minden nemzedéknek meghálálja a hűséget

2023. szeptember 10. 09:50

Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár beszédet mond a romániai magyar iskolák országos tanévnyitó ünnepségén a temesvári Új Ezredév Református Központban 2023. szeptember 9-én. MTI/Rosta Tibor

A szülőföldhöz és az anyanyelvű kultúrához ragaszkodás fontosságát hangsúlyozta a Potápi Árpád János Temesváron szombaton az Új Ezredév Református Központban, a romániai magyar iskolák országos tanévnyitó ünnepségén, azzal biztatva a fiatalokat, hogy a szülőföld minden nemzedéknek meghálálja ezt a tiszta szívű hűséget.

A nemzetpolitikai államtitkár Temesvár nagy szülöttének - a budapesti professzori egzisztencia helyett a bizonytalan erdélyi jövendőt választó - Kós Károlynak a tanítását ajánlotta fiatal erdélyi honfitásai figyelmébe: tanuljanak más kultúrákból, de szolgáljanak a magukénak.



Rámutatott: Kós Károly "léleknyomorító, embereket és nemzeteket megsebző" időkben maradt hűséges szülőföldjéhez, amikor Erdély sokszínűségét "nemzet- és emberidegen" egységbe akarták bekényszeríteni.



Bár a mai fiatalokat is próbára teszi a világjárvány és a háború fenyegetése, azt kérte tőlük: egymásért küzdve, összefogva, közösségükről gondoskodva tanulják meg hordozni ezeket a nehézségeket, mert ezzel megtanulnak helytállni a hétköznapokban is.



Potápi Árpád János köszönetet mondott a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségének, hogy a tizedik alkalommal megszervezett országos magyar tanévnyitó helyszínéül a bánsági magyar szórvány központját, Temesvárt választotta. Felidézte: Temesvár már a 13. században magyar király székhely volt, és olyan nevek köthetők a városhoz, mint Hunyadi János, Szapolyai János, Dózsa György vagy a mártírhalált halt Losonczy István.



Temesvár a XX. század végén Tőkés László, valamint az őt támogató magyarok és románok hősiessége révén vált a helytállás és a kitartás, a kommunista diktatúra megdöntésének jelképévé, ugyanakkor az első elektromos közvilágítással rendelkező európai városként a műszaki újítások városa is - sorolta.



"A nemzeti összetartozás erősítése mindannyiunk közös feladata" - figyelmeztette a temesvári tanévnyitón összegyűlt magyar pedagógusokat, szülőket és diákokat az államtitkár, rámutatva: magyarságuk megőrzése által egyedi értékekkel gazdagítják a világot. Mint mondta, ennek a célnak a szolgálatában áll a bruttó 100 ezer forintra megemelt oktatási, nevelési támogatás és az az intézményhálózat, amely a bölcsődétől a felsőoktatásig biztosítja a magyar anyanyelvű oktatást a külhoni régiókban.



Kiemelte: Magyarország kormánya számára minden magyar ember, minden magyar gyermek számít, hiszen magyar gyermekek nélkül, magyar fiatalok nélkül nincsen magyar jövő. A 2010-es nemzetpolitikai fordulat óta a kormány olyan intézményhálózatot hozott létre a Kárpát-medencében, amely 300 ezer gyermek számára teszi lehetővé a minőségi anyanyelvi oktatást - mutatott rá Potápi Árpád János.



Felhívta ugyanakkor a figyelmet, hogy a XXI. század harmadik évtizedében sem magától értetődő egy nemzeti közösség széles körű oktatási, kulturális és nyelvi jogainak biztosítása, az őshonos nemzeti kisebbségek anyanyelvi oktatásának támogatása: ennek megőrzéséhez mindenkor közösen és bátran kell cselekedni.



"Ezért is emeljük fel itt Temesváron is a szavunkat, a Kárpátalján mindennapi küzdelmüket folytató pedagógusok, szülők, nagyszülők és diákok védelmében" - mondta a romániai magyar iskolák országos tanévnyitóján a nemzetpolitikai államtitkár, méltatva a munkácsi II. Rákóczi Ferenc Középiskola közösségét, "akik csendesen, de büszkén fejezték ki tiltakozásukat az intézmény magyartalanítása ellen".

MTI