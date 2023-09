Egységes nemzetpolitika működik

"Amikor a magyar kormányt támadják, önökre is számítunk abban, hogy védjenek meg bennünket. Önök Magyarország nagykövetei, mert önökön keresztül ismeri meg a többségi nemzet a magyarokat" - jegyezte meg Potápi Árpád János.

2023. szeptember 16. 06:26

Vizi E. Szilveszter, a Magyarország Barátai Alapítvány elnöke (b) és Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára (j) a IX. Magyarország Barátai Konferencián a Marriott Hotelben 2023. szeptember 15-én. MTI/Soós Lajos

2010 óta jól átgondolt, rendszerszintű, egységes nemzetpolitika működik Magyarországon, amely a kormány feladatrendszerében az elsők között szerepel - mondta a nemzetpolitikáért felelős államtitkár pénteken Budapesten a Kilencedik Magyarország Barátai Konferencián.

Előadásában Potápi Árpád János kiemelte: az államtitkárságon, illetve a Bethlen Gábor Alapon keresztül az elmúlt években százmilliárd forint nagyságrendű támogatáspolitika irányult a határon túl, illetve a diaszpórában élő magyarság felé, és 2010 óta 34 ezer külhoni támogatás realizálódott.



Az államtitkár megfogalmazása szerint a Magyarország Barátai Konferencia olyan fórum, amely hozzájárul ahhoz, hogy a magyar nemzet aktuális dolgairól lehessen beszélni. Hozzáfűzte: a külhoni magyar szervezetek első kézből szerezhetnek információt a kormány tevékenységéről, és azt ez alapján tudják megértetni, elmagyarázni abban az országban, ahol élnek.



"Amikor a magyar kormányt támadják, önökre is számítunk abban, hogy védjenek meg bennünket. Önök Magyarország nagykövetei, mert önökön keresztül ismeri meg a többségi nemzet a magyarokat" - jegyezte meg Potápi Árpád János. Kitért arra, hogy a Magyarország Barátai Alapítvány 2011-ben azzal a céllal jött létre, hogy erősítse a kapcsolatot az anyaországban és a diaszpórában élő magyarok között.



A nemzetpolitikai államtitkár leszögezte, hogy a diaszpórában élő magyarságnak is köszönhető, hogy 1990-ben Magyarország újra talpra tudott állni.

Előadásában megemlítette, hogy Kanadában 350 ezer, az Egyesült Államokban 1,5 millió, Dél-Amerikában 125 ezer, Ausztráliában és Új-Zélandon pedig 70 ezer magyar él, és ez az összességében 2,5 milliós lélekszám nagyjából megegyezik a Kárpát-medencében a határokon túl élő magyarok számával.



"A magyar nemzetpolitika célja továbbra is a külhoni magyarság identitásának megtartása, erősítése, a szülőföldön boldogulás, a családok támogatása, és ezek révén a magyar nemzet egyesítése" - fűzte hozzá Potápi Árpád János.



Szólt arról, hogy 2010 óta már több mint 1 millió 175 ezer külhoni magyar kapta meg vagy kapta vissza a magyar állampolgárságot. "Az egyik legfontosabb feladat a magyar közösségek és hálózatok építése, mert ezek adják az erőt, tartják életben a magyarságot".



Mint elhangzott, az orosz-ukrán háborús konfliktus nyomán Magyarország történelme legnagyobb segélynyújtási programját valósítja meg. "Eddig mintegy 45 milliárd forint értékű segítséget nyújtottunk Ukrajnának, csak 2023-ban 13 milliárd forinttal támogattuk a kárpátaljai magyar oktatási, egészségügyi és egyházi intézmények működését, 3600 templom helyreállításában vettünk részt a Kárpát-medencében".



Kitért arra, hogy az anyaország a felsőoktatástól kezdve a színházakig, a sportlétesítményektől az iskolákig egy pályázatrendszeren keresztül mindenütt jelen van a külhoni magyarság életében.



"Egy sikeres program keretében csaknem kilencszáz óvodát újítottunk fel, százötven óvodát, illetve bölcsődét építettünk. Az oktatási-nevelési támogatás összege gyermekenként 100 ezer forintra nőtt, a Határtalanul program keretében 2011 óta 520 ezer hetedikes magyarországi általános iskolás vett részt összesen tízezer buszos kiránduláson a határon túli magyarlakta területeken" - sorolta az államtitkár.



Potápi Árpád János fontosnak nevezte a több mint 60 ezer határon túli magyar vállalkozás támogatását is, hiszen azok 92 százalékban magyarokat foglalkoztatnak, így segítve a családok helyben maradását.



A Kilencedik Magyarország Barátai Konferencia résztvevőit Vizi E. Szilveszter, a Magyarország Barátai Alapítvány elnöke köszöntötte. Mint elmondta, a tanácskozáson húsz országból több mint ötven külhoni magyar szervezet képviselője érkezett. A résztvevőket pénteken délelőtt Novák Katalin köztársasági elnök is fogadta.

MTI