Szülessen minél több magyar gyerek

2023. november 6. 20:15

A Demográfiai Kerekasztal célkitűzése, hogy Magyarország csökkenő népességű országból növekvő népességű országgá váljon - jelentette ki Novák Katalin államfő az általa életre hívott testület hétfői alakuló ülésén Budapesten, a Sándor-palotában.

Novák Katalin, aki a testület elnöki tisztét is betölti, azt mondta: az elmúlt tizenhárom évben komoly eredményeket tudtak elérni és olyan pozitív irányba mozdult el az ország demográfiai értelemben is, amelyre alig-alig van példa a fejlett nyugati országokban.



Magyarország a sereghajtókból a középmezőnybe került - mutatott rá. Emlékeztetett, 2010-ben fogalmaztak meg az igényt, hogy legyen családbarát fordulat.



Az államfő kijelentette: a családbarát fordulatot sikerült megvalósítani, a demográfiai fordulatot azonban még nem.



A Demográfiai Kerekasztal életre hívásának célja, hogy a demográfiai fordulatot is megvalósítsuk - hangsúlyozta Novák Katalin, majd úgy fogalmazott: "nem kevesebbet tűznék ki magunk elé, mint azt, hogy legyünk az elsők Európában, legyen Magyarországon egy olyan demográfiai fordulat, amelynek köszönhetően Magyarországon lesz a legmagasabb a gyermekvállalási kedv és amellyel meg tudjuk fordítani a több mint négy évtizedes negatív tendenciát, és egy csökkenő népességű országból egy növekvő népességű országgá tudunk válni".



Hozzátette: úgy gondolom, hogy elindíthatunk egy olyan mozgalmat, folyamatot, amelyhez ha sokan kapcsolódnak, akkor meg tudjuk valósítani ezt a demográfiai fordulatot.



Novák Katalin hangsúlyozta, Magyarország már több mint négy évtizede néz szembe a "demográfiai téllel", amely félő, hogy "demográfiai jégkorszakba fordul", ha nem teszünk ellene valamit.



Egyetlen olyan jóléti ország sincsen, ahol elegendő gyermek születne ahhoz, hogy fenntartsák a népesség számát - mondta.



A köztársasági elnök szólt arról, hogy a demográfiai probléma orvoslására lehet logikus válasz az, hogy "kívülről pótoljuk a szükséges erőforrásokat, a születendő gyermekek helyett a bevándorlása támaszkodunk".



Sok országban ezt a választ is adják erre a problémára, "mi viszont Magyarországon ezzel szemben azt mondjuk, hogy mi nem a bevándorlásban, a tömeges migrációban látjuk a népesedési problémáknak a megoldási lehetőségét, hanem a gyermekek születésének támogatásában" - mondta Novák Katalin, kiemelve: Magyarország a családokra, a gyermekekre helyezi a hangsúlyt a tömeges bevándorlás helyett.



Az államfő megjegyezte azt is, hogy a magyar emberek egyértelműen letették voksukat a gyermekvállalás és a családalapítás támogatása mellett.



Novák Katalin elmondta, a Demográfiai Kerekasztal nem döntéshozó, kormányzati fórum. A testület javaslatokkal tud tenni a kormánynak, és arra tudja felhívni az embereket, hogy ők is járuljanak hozzá a közös gondolkozáshoz - tette hozzá.



A Demográfiai Kerekasztal az állami és a civil szféra, az egyházak, valamint a tudományos világ képviselőinek együttműködésén alapuló konzultatív és javaslattevő fórum. A testület titkára Hornung Ágnes, a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára.



A kerekasztal tagjaként az alakuló ülésen jelen volt Freund Tamás, a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) elnöke, Turi Attila, a Magyar Művészeti Akadémia (MMA) elnöke, Kincses Áron, a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) elnöke, Bugár Csaba, a Magyar Államkincstár (MÁK) elnöke, Koltay András, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) elnöke, Deli Gergely, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) rektora, Nagy Anikó, a Heim Pál Gyermekkórház főigazgatója, Szita Károly, a Megyei Jogú Városok Szövetségének (MJVSZ) elnöke, Sztojka Attila kormánybiztos, Fűrész Tünde, a Kopp Mária Intézet a Népesedésért és Családokért (KINCS) elnöke, Gyurkó Katalin, a Nagycsaládosok Országos Egyesületének (NOE) elnöke, Nagy Anna, az Egyszülős Központ elnöke, Czeizel Barbara, a Korai Fejlesztő vezetője, Marton Zsolt elnöki tanácsadó, Demény Pál György demográfus és Hornung Ágnes családokért felelős államtitkár.



A 90 esztendős Demény Pál György magyar származású közgazdász, demográfus, az MTA külső tagja a modern demográfia egyik legelismertebb tudósa. 2017-ben a Magyar Érdemrend középkeresztjével tüntették ki, 2018-ban ő lett a Szent István Rend kitüntetettje.

